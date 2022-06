J-POP Manga svela le novità in uscita nel mese di luglio 2022

Con un comunicato diffuso attraverso i propri social media ufficiali, Edizioni BD e J-POP Manga hanno presentato le novità in arrivo nel corso del mese di luglio 2022. Tra i i titoli previsti, troviamo la nuova opera di Negi Haruba di The Quintessential Quintuplets e Monotone Blue di Nagabe.

A pochissimo dagli annunci di Fatti (ancora più) forza Nakamura! e Hiraeth wa Tabiji no Hate, J-POP Manga prepara i lettori italiani a un luglio piuttosto promettente. Dal giorno 6, debutta il primo volume di Squalificati – Ranger Reject di Negi Haruba. Dietro una eroica facciata, i “Salvatori dell’umanità”, nascondono oscuri segreti. I primi cinque volumi della serie conterranno una speciale cartolina raffigurante le gemelle Nakano in cos play da Dragon Keepers. Lo stesso giorno, continuano anche La Finestra di Orfeo con il Volume 9 e Magical Girl Spec-Ops Asuka con il 14esimo volume. Inoltre, debuttano Frieren - Oltre la fine del viaggio 6, con Hanako Kun - I Sette Misteri Dell’accademia Kamome 17, Kowloon Generic Romance 6, Servamp 17 e Toradora! 10.

Dall’autore di Girl From the Other Side e Love From the Other Side già serializzati con J-POP, debutta Monotone Blue!. In un universo narrativo in cui vivono animali antropomorfi, il gatto Hachi frequenta in modo annoiato il liceo. Un giorno, la monotonia dei suoi giorni viene spezzata dall’arrivo di un nuovo compagno di classe, la lucertola Aoi. Il 13 luglio arriva anche Hyouka Vol. 13, Zelda – Twilight Princess 10, Armed Girl’s Machiavellism 11, Game Of Familia 07, Miss Kobayashi’s Dragon Maid 8, Non Tormentarmi, Nagatoro! 10, Oshi No Ko 3 e Zombie 100 – 9.

Il 20 luglio, è dedicato alla Osamushi Collection. Le avventure di Osamu Tezuka continuano con Black Jack 8 e Il Terzo Occhio. Continuano Call Of The Night 3, Dance Dance Danseur 4, I Diari Della Speziale 8, Komi Can’t Communicate 20 e L’impero Delle Otome 14.

Il 27 luglio, con l’uscita del quinto volume, si chiude uno dei migliori boys love del momento, Jealousy. Prosegue I am a Hero con il Volume 4, Sword Art Online Novel: Alicization Awakening con il volume 17. Arrivano inoltre Infini-T Force 09, Nuvole A Nord-Ovest 04, Smile Down The Runway 03, The Iron Hero 4 e Tokyo Revengers 17.