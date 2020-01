J-POP Manga svela tutte le uscite previste per il mese di febbraio 2020

Il 2020 di J-Pop è intriso di novità e a quanto pare, alcune cicche annunciate per l'anno corrente arriveranno proprio nel mese di febbraio. Di seguito potete leggere il Comunicato Stampa inviatoci dalla casa editrice, con tutte le pubblicazioni previste per i prossimi 31 giorni.

5 febbraio

Il mese di febbraio inizia alla grande con il nuovo volume di Radiant! L’euromanga di Tony Valente prosegue con un nuovo attesissimo volume! La sparizione dei Nemesis di Hameline dall'Artemis porta Seth verso la città di Bôme, sede dell'Inquisizione. Ha così inizio l'Arco dei Domitor! In fumetteria lo stesso giorno anche Amanchu! 14, L'eroe è Morto 16 e L’impero delle Otome 11. Per l’etichetta Edizioni BD arriverà in libreria Malaterre, graphic novel vincitrice di numerosi premi culturali francesi e al Festival d’Angoulême! Pierre-Henry Gomont scrive e disegna un protagonista indimenticabile per il suo dramma familiare ricco di sfumature.

12 febbraio

Dal 12 febbraio disponibile il collection boxe il primo volume, di 17 anni, un'opera in 4 volumi che riprende il caso di cronaca nera che sconvolse il Giappone alla fine degli anni Ottanta: il tragico rapimento di di Junko Furuta. Crudo, drammatico e sconvolgente. Un vero pugno allo stomaco. Dall’autore di Sunny e Tekkon Kinkreet, il poetico I Gatti del Louvre 1! Una guida del Louvre, stanca di trascinare turisti annoiati davanti alla Gioconda, scopre una colonia di gatti e altre strane creature che abitano l’edificio, e che le faranno vivere in modo del tutto nuovo e magico uno dei templi della cultura mondiale. Tornano in fumetteria i nuovi volumi di Hell’s Paradise – Jigokuraku, Kingdom 41, Magical Girl Spec-Ops Asuka 06, e Persona 5 – 3.

19 febbraio

Il 19 febbraio debutta Act-Age 1, titolo Shueisha che racconta le vicende di Kei Yonagi è un'aspirante attrice, in ristrettezze economiche e con un fratello e una sorella a cui badare. Ma la fortuna gira dalla sua parte quando viene notata dal regista Kuroyama… Il primo volume arriva in tutti i canali di vendita (fumetteria, libreria, store online) con variant cover e un segnalibro acetato che riprende una vera pellicola cinematografica! In fumetteria inoltre un esclusivo poster. Non meno atteso è The Promised Neverland Novel 1 – Una Lettera Da Norman, prima light novel spin-off del successo targato Shonen Jump con il quale scopriamo particolari mai raccontati nel manga e nell’anime della vita di Norman, Emma e Ray prima degli eventi che danno inizio alla serie. Con 009 Re:Cyborg 1 i nove supermagnifici Cyborg tornano con un restyle moderno in una miniserie da sei volumi inediti! Cresce inoltre la Osamushi Collection con Ambassador Magma e La Principessa Zaffiro 1. Tornano in fumetteria anche le cinque vivaci gemelle di The Quintessential Quintuplets 4 (ndr: che dopo i primi tre numeri è ora bimestrale come molti dei titoli di J-POP Manga). Per l’etichetta Edizioni BD arriverà in libreria Kairos di Ulysse Malassagne, un fantasy dai temi adulti e influenzato dall’estetica manga! Un avventura incredibile tra mondi immaginifici e strane creature.

26 febbraio

Il mese si conclude in bellezza con un nuovo volume unico yaoi da una grande maestra del genere: Void racconta la storia di un'era in cui gli umanoidi vengono prodotti su misura fino al più piccolo dettaglio, Maki ne riceve in dono uno molto speciale: si chiama Arata e ha l'aspetto e i ricordi di Ren, una persona molto importante della sua vita. Continuano inoltre Armed Girl's Machiavellism 09, Atom The Beginning 10, Danmachi - Light Novel 8, Monster Girl 12.

Ristampe: Questo mese tornano integralmente disponibili le serie Sprite, Area D, Shin Mazinger Zero e Shin Mazinger Zero Vs Il Generale Oscuro.

E voi cosa ne pensate? Acquisterete qualcosa? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste appassionati di grandi classici vi consigliamo inoltre di dare un'occhiata ad Osamu Tezuka, altre grande uscita firmata J-Pop.