J-POP Manga: svelato il piano di uscite delle opere di Osamu Tezuka, il Dio dei Manga!

Tramite un comunicato stampa, J-POP Manga ci aggiorna sul piano editoriale previsto per la Osamushi Collection, una serie di uscite che prevedono il rilancio delle opere più famose di Osamu Tezuka, per celebrarne il 90° anniversario dalla nascita.

J-POP Manga aveva già annunciato, a luglio, la collaborazione con Hazard Edizioni per pubblicare la più grande collezione di opere di Osamu Tezuka al di fuori del Giappone. Hazard Edizioni è infatti l'editore storico di quello che viene universalmente riconosciuto come il "Dio del Manga" in Italia e contribuirà alla collezione che sarà pubblicata e distribuita sotto il marchio di J-POP. L'accordo è stato reso possibile anche grazie alla partecipazione attiva di Tezuka Productions.

L’Osamushi Collection parte con due titoli previsti in uscita l'11 ottobre:

I.L La ragazza dai mille volti

I.L è un’opera inedita e visionaria che vede come protagonista un regista cinematografico tormentato e una giovane vampira come assistente, il cui nome è appunto "IL". Consigliato e irretito dal conte Alucard, il protagonista si lega alla giovane donna mutaforma e con lei incrocia le vite e le storie di una umanità per nulla rassicurante, ma feroce e grottesca. Un volume unico incentrato sulla visione morale ed estetica del suo autore.

I tre Aldolf Volume 1

I Tre Adolf è stato serializzato tra il 1983 e il 1985, nel pieno della maturità stilistica dell’autore. Con freddo e distaccato realismo, il Dio dei Manga illustra un giallo crudo, agghiacciante, che ruota intorno a una serie di documenti segreti sulle origini del dittatore nazista. Un vero e proprio romanzo storico a fumetti, ricco di colpi di scena. La Seconda Guerra Mondiale vista attraverso la storia di tre uomini di nome Adolf, destinati a vite diverse, ma in intreccio perenne, accomunate solo dall’odio.

Tra gli altri titoli pubblicati nella Osamushi Collection e disponibili in anteprima all’edizione 2018 di Lucca Comics & Games ci saranno:

I Tre Adolf 2

Barbara : lo scrittore Mikura incontra per caso Barbara, una ragazza alcolista abbandonata a sé stessa. Per aiutarla, Mikura decide di occuparsi di lei, affascinato dalla sua natura "maledetta" che ricorda le vite e gli incubi di Verlaine e Rimbaud. Ben presto, però, la loro convivenza deraglia in un turbine di violenza e delirio, fino a raggiungere gli stati più alterati della natura umana. Chi è davvero Barbara? Una baccante? Una strega? Una musa ispiratrice che richiede un prezzo troppo alto per il suo fascino?

: lo scrittore Mikura incontra per caso Barbara, una ragazza alcolista abbandonata a sé stessa. Per aiutarla, Mikura decide di occuparsi di lei, affascinato dalla sua natura "maledetta" che ricorda le vite e gli incubi di Verlaine e Rimbaud. Ben presto, però, la loro convivenza deraglia in un turbine di violenza e delirio, fino a raggiungere gli stati più alterati della natura umana. Chi è davvero Barbara? Una baccante? Una strega? Una musa ispiratrice che richiede un prezzo troppo alto per il suo fascino? MW1, manga ambientato negli anni Sessanta. A largo di Okinawa, gli eserciti americano e giapponese perdono il controllo di un'arma chimica micidiale e segreta, chiamata appunto MW. L'incidente provoca un'ecatombe sulle isole del Pacifico ed è tenuto nascosto da politici e militari. Solo due ragazzini sopravvivono e anni dopo sono animati dalla sete di vendetta nei confronti di chi ai tempi si è macchiato della morte di tante persone. Tra i due, il più spietato e mefistofelico è senza dubbio Michio Yuki, personaggio tra i più sinistri realizzati dalla matita di Tezuka, che si pone contro i mali della società con una ferocia quasi infantile.

Cosa ve ne pare? Acquisterete i volumi della Osamushi Collection di J-POP Manga?