J-POP: scopriamo tutte le uscite manga del 20 giugno

J-POP Manga fa sapere ai suoi fan quali saranno le prossime uscite del 20 giugno. Ne saranno davvero una miriade, per cui se siete fan di molti dei fumetti pubblicati dall'editore, siate pronti!

Di seguito vi forniamo l'elenco completo delle uscite:

SWORD ART ONLINE - MOTHER'S ROSARIO BOX (1-3) Il Manga

di Reki Kawahara, Tsubasa Haduki

€ 20,70

LA NUOVA MINISERIE, IN BOX DA COLLEZIONE, DI SAO!

Nuovo arco narrativo! Asuna e Kirito decidono di investigare su una misteriosa spadaccina invincibile che sfida i campioni di Aincrad. Sarà questa guerriera a coinvolgerli in una missione indimenticabile, che darà vita a un'avventura toccante.

SWORD ART ONLINE - MOTHER'S ROSARIO 1 (di 3) Il Manga

di Reki Kawahara, Tsubasa Haduki

€ 6,90

I volumi singoli, per chi vuole seguirlo mensilmente!

OLTRE LE ONDE - SHIMANAMI TASOGARE 2

di Yuhki Kamatani

€ 6,50

Tasuku ha accettato la sua omosessualità e ora è curioso di scoprire di più sulle altre persone che frequentano il salotto di conversazione. Tra queste c’è Shuji Misora, uno studente delle elementari che, solo lì, indossa abiti femminili. Tasuku si avvicina a Misora, ma in queste situazioni fare errori è facile…

TOKYO GHOUL:RE 11

di Sui Ishida

€ 5,90

Mentre le Maschere di Pierrot attaccano numerose sedi del comando anti-Ghoul manovrate da Furuta (che gioca così contemporaneamente su due tavoli), la ex-squadra QS cerca di portare avanti gli insegnamenti di Haise Sasaki, nonostante anche loro siano sconcertati dalle azioni di Ken Kaneki e della sua Capra Nera. Ma quello che Kaneki desidera veramente è...

FLAT 6 (di 8)

di Natsu Aogiri

€ 5,90

Ritorna il dolcissimo seinen manga!

Heisuke, un liceale, viene costretto a farsi carico del cuginetto Aki per un giorno. Abituato a rimane spesso da solo, Aki è un tipo tranquillo, riservato, e cerca di vivere cercando di non creare problemi agli altri. Ma, giorno dopo giorno, Aki inizia ad affezionarsi sempre più a Heisuke, anche considerando che il suo hobby preferito è preparare ottimi dolci...

SUPER LOVERS 7

di Miyuki Abe

€ 6,50

Cosa sta succedendo tra Haru e Ren? Il giovane non ha più tentato di avvicinare il "fratello" maggiore, che per questo si è fatto prendere da mille dubbi. Tra loro finirà così, ancora prima che potesse iniziare qualcosa? Ma quando Natsu fa una mossa decisa per conquistare Haru, Ren si fa avanti con ardore!

ME AND MY WITCH 6 (di 6)

di Shin Arakawa

€ 5,90

ULTIMO NUMERO!

In quella che doveva essere la sua giornata fortunata, lo studente Tsuzuri Enji… è morto. Ma non per molto, perché improvvisamente si è risvegliato con i capelli bianchi e gli occhi rossi. Con una strana ragazza che lo fissa. Ora, dopo combattimenti e avventure, la "strega" che lo ha riportato in vita è stata rapita. Come andrà a finire?!

FIVE 15 (di 15)

di Shiori Furukawa

€ 4,40

L'ULTIMO NUMERO DI UNO SHOJO ATIPICO!

Hina e Toshi sono finalmente riusciti finalmente a dichiararsi, ma la ragazza sembra non aver capito davvero la situazione. Intanto si avvicina la romantica Vigilia di Natale e... La storia giunge al termine!

L'EROE È MORTO! 7

di Subaruichi

€ 6,00

Touka e gli altri si recano sull'isola della sapiente Nikola per addestrarsi e aumentare così il proprio potere magico. Ma la sapiente ha altri piani di cui i nostri "eroi" sono all'oscuro e intende usarli come cavie contro terribili creature!

RE/MEMBER 14 (di 17)

di Welzard, Katsutoshi Murase

€ 5,90

La conclusione si avvicina! Per scoprire l'identità della "persona nera e cattiva", Asuka si dirige verso la villa degli Onoyama con Takahiro e il professore. Lì trovano uno scantinato che nasconde uno scenario terribile... Inoltre, il passato di Haruka verrà rivelato?!

L'IMPERO DELLE OTOME 6

di Torajiro Kishi

€ 6,50

Atmosfere yuri e amicizie che diventano qualcosa di più... Tra feste di Natale e piccanti penitenze, un altro volume splendidamente disegnato con le ragazze più interessanti e sexy del manga!

MOONLIGHT ACT 25 (di 29)

di Kazuhiro Fujita

€ 6,90

Per proteggere le fiabe dal re Ooimi, Gekko chiede al martello magico di trasformarle in cristalli di ghiaccio. Ma non basta, perché quando i "visitatori dalla Luna" arrivano. iniziano a sparire i personaggi di fumetti, serie tv e videogame...

TABLEAU GATE 17

di Rika Suzuki

€ 6,90

Lasciate le preoccupazioni inglesi, i nostri eroi si dirigono in Giappone per salvare Lady, rimasta prigioniera di Wheel of Fortune. Nel frattempo The Star rivela il proprio nome! Quali saranno le sue intenzioni? E che cosa aspetterà Satsuki a Tatehama?

THE QWASER OF STIGMATA 23 (di 24)

di Ken-etsu Sato, Hiroyuki Yoshino

€ 5,90

Il Progetto Theosis cerca di attivare la soluzione finale seven divergence per eliminare con le proprie mani l'intera razza umana. Big Mum, Lizzy, Tasuku e gli altri sono pronti alla battaglia finale!

MEDAKA BOX - NUOVA EDIZIONE 10 (di 22)

di NisiOisiN, Akira Akatsuki

€ 5,90

Durante il combattimento tra tesorieri, il team madre-figlio Hitoyoshi è in difficoltà contro la strategia di Kumagawa e il nuovo Minus di Emukae. Ma i nuovi occhi di Zenkichi potrebbero riequilibrare la situazione!

SAMURAI DRIVE 6 (di 8)

di Fujiko Kosumi

€ 5,90

Nel Giappone moderno gli unici autorizzati a portare le spade sono solo i discendenti diretti dei samurai. Ma nella zona dove vive Ibuki si sono diffuse delle voci su un misterioso maestro che attacca i guerrieri. A causa di ciò molti esperti combattenti sono in giro per la città a caccia di questo incredibile spadaccino. Ibuki ha un compagno di classe, Haruma Kokonoe, il più forte spadaccino nel loro club di kendo. Quale sarà la sua vera identità? Cosa nascerà tra i due?

RE:ZERO - IL MANGA 5 (SECONDA STAGIONE)

di Tappei Nagatsuki, Makoto Fugetsu

€ 5,90

Dopo aver sconfitto le magibestie Urgarum, ma prima che inizi l'avventura della selezione reale, Subaru e i suoi amici trascorrono giorni sereni ma pieni di imprevisti nella magione di Roswaal... Un volume unico di storie brevi con un racconto inedito di Tappei Nagatsuki!

