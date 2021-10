J-Pop: tutte le novità annunciate nella prima parte del J-Pop Show

Oggi, venerdì 29 ottobre 2021 la casa editrice J-Pop una delle più rilevanti nel panorama italiano legato ai manga, ha dato il via alle quattro live trasmesse in concomitanza del Lucca Comics & Games per presentare tutte le novità che pubblicherà nel corso del 2022. Scopriamo quindi le prime nuove aggiunte al catalogo dell’editore.

La prima novità è Oshi no Ko, opera ideata da Aka Akasaka e Mengo Yokoari, autori di Love is War e Scum Wish, attualmente in corso in Giappone. Una serie che esplora con sguardo critico e attento al mondo dello spettacolo, e alla dura vita di un’idol, che si trasferisce in campagna per partorire lontana da occhi indiscreti, ma che in realtà sarà seguita da uno stalker.

Il secondo annuncio ha riguardato Ride on King, l’isekai di Yasushi Baba, anch’esso attualmente in corso, che ha come protagonista il presidente di una regione, che privo di un obiettivo preciso nella vita ritrova la passione dopo essere stato assorbito in un mondo fantasy, che intende conquistare.

Il terzo prodotto presentato è stato Yofukashi no Uta - Call of the Night, lo slice of life a sfondo horror di Kotoyama, stesso autore Dagashi Kashi, che esplora la complicata esistenza di un giovane studente, Kou Yamori, che soffrendo d’insonnia si ritrova a fare affidamento su una ragazza, Nazuna Nanakusa, che si rivelerà essere un vampiro…

Miss Kobayashi’s Dragon Maid di Kyoushinsha Cool è stata invece la protagonista del quarto annuncio. Si tratta della leggera commedia che ha ispirato la pellicola prodotta da Kyoto Animation, con protagonista Tohru, un drago millenario estremamente potente che si finge una ragazza e viene salvata dalla gentile Kobayashi.

Quinta opera annunciata è Tsukiiro no Invader di Ran Yamano, serie piuttosto recente che consta di due volumi in patria. In seguito ad un incidente avvenuto nello stesso giorno dell’evento lunare Apple Moon, Sakuma scopre che un alieno ha preso controllo del corpo della ragazza che ama, Minamochi. Il ragazzo decide quindi di aiutare l’extraterrestre ad ambientarsi sulla Terra.

L’ultima presentazione ha riguardato Blue Giant DELUXE, la pluripremiata serie, completata in 10 volumi, nata dalla mente di Shinichi Ishizuka che ha conquistato moltissimi lettori e appassionati di musica attraverso la storia di Dai Miyamoto, intenzionato a diventare il miglior sassofonista del mondo.

Quali di queste nuove proposte vi interessa? Ne conoscevate già qualcuna? Fatecelo sapere nei commenti. Per concludere ricordiamo che di recente l'editore ha pubblicato BJ Alex e Non tormentarmi, Nagatoro, e vi lasciamo anche alle novità su Frieren e Showa.