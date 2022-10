J-Pop: le novità e anteprime disponibili a Lucca Comics & Games 2022

Il 17 ottobre 2022, in vista del Lucca Comics & Games, sul canale Twitch ufficiale di J-Pop manga la casa editrice ha presentato una serie di novità che si aggiungeranno al vasto catalogo dell’editore, anche per quanto riguarda edizioni BD. Vediamo insieme tutti gli annunci, e le anteprime, che saranno disponibili nel corso della fiera.

Per Edizioni BD sono stati presentati diversi volumi, sia completamente italiani che provenienti dal mercato internazionale:

­Sottopelle di Caterina Bonomelli

Salomè Liberaci dal bene di Emanuele Caponera

Fiaba di Cenere di Simone Pace

I Cavalli del Tennessee di Giada Duino e Giulia Pex

20 Nodi di Elena X

Dada Adventure Box 1-6 di Alessandro Starace ed Edoardo Berghella

Something is Killing the Children 5 e lo spin-off House of Slaughter 1

Per quanto riguarda J-Pop invece, oltre al volume speciale di Girl from the other Side – dear. di Nagabe, una raccolta di storie dedicate alla vita quotidiana del Maestro e di Shiva, sarà disponibile in anteprima anche Radiant – La Guida al mondo, un volume di 100 pagine a colori dedicato all’opera di Tony Valente, autore che sarà presente come Nagabe per tutta la durata della fiera.

Di seguito riportiamo tutte le anteprime di J-Pop che saranno disponibili a Lucca Comics & Games:

Lore Olympus 2 Conseguenze di Rachel Smythe

Lovesick e altre storie di Junji Ito

Blue Giant 3

Overlord light novel volume 9

Chocolatier 5

Buddha 6

Love After World Domination

The Promised Neverland Short Stories

Una donna dell’era Showa di Kazuo Kamimura

Lady Snowblood nuova edizione in 3 volumi contenuti in un cofanetto

All About J serie completa in 3 volumi contenuti in un cofanetto

Frieren - Oltre la fine del viaggio 8

Call of the Night 5

Tokyo Revengers 20 + Character Book + gadget che saranno annunciati via social

Blue Period 12

BJ Alex 5

Squalificati 3

Oshi no Ko 5

