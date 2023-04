J-Pop: tutti le novità presentate nella terza giornata del Napoli Comicon 2023

Come avviene nel corso di ogni importante fiera dedicata ai fumetti nella scena italiana, anche durante il Napoli Comicon di quest’anno la casa editrice J-Pop ha deciso di scandire la presentazione di molte novità in più occasioni. Durante la terza giornata di fiera, dopo un panel sul Dark Fantasy e Boy’s Love sono arrivati quattro annunci.

Il primo ha riguardato Ojou to banken-kun scritto e disegnato da HatasuHaru e arrivato attualmente all’ottavo volume pubblicato in patria. La serie tratta di Isaku, giovane ragazza che sta per iniziare il liceo e teme che le sue singolari situazioni familiari possano influenzare le amicizie che stringerà. Infatti, suo nonno è il capo del Senagaki, potente gruppo yakuza, di cui fa parte Keiya, studente dello stesso anno di Isaku, di cui lei è già segretamente innamorata.

È seguita poi la presentazione del volume unico Touching Your Night di Moyori Mori dove si esplora la relazione tra Chinatsu, un ragazzo nato da una famiglia di assassini, e il bambino non vedente che tanti anni prima lo fermò dal macchiarsi di un terribile omicidio, Kasumi. Il terzo annuncio ha riguardato invece la serie Skip & Loafer di Misaki Takamatsu, nominato al Manga Taisho Award nel 2020, in cui si racconta il sogno di Mitsumi Iwakura, giovane studentessa che sogna di entrare in politica e poter cambiare il destino del Giappone.

La quarta, e ultima, presentazione è stata sulla raccolta antologica Noroi to Seishun di Aya Fumino in cui si incontrano storie drammatiche, sentimentali e anche dell’orrore, con tanto di maledizioni. Diteci se questi annunci vi incuriosiscono nei commenti. Per finire vi lasciamo alla prima carrellata di annunci J-Pop al Napoli Comicon 2023, e