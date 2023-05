J-POP presenta gli ultimi annunci del Napoli Comicon 2023: c'è anche un manga di Jump

Anche per quest'anno, si è concluso il Napoli Comicon 2023, l'evento partenopeo dedicato al mondo dei fumetti, dei videogiochi e di tutto l'intrattenimento pop che ha visto una massiccia partecipazione registrando un tutto esaurito ogni giorno, nonostante la concomitanza con altri eventi in particolar modo sportivi.

Tra le case editrici presenti alla Mostra d'Oltremare non poteva mancare J-Pop, ormai da anni uno dei capisaldi della cultura manga. Per ampliare la propria proposta editoriale, anche al Napoli Comicon 2023 la casa editrice nostrana ha rivelato quali saranno le opere in arrivo nel corso dell'anno. Dopo i primi giorni di annunci, arrivano anche gli ultimi fuochi d'artificio in occasione del primo maggio, ultimo giorno di fiera. Ecco gli annunci J-Pop del 1 maggio al Comicon di Napoli:

Akane Banashi di Yuki Suenaga (storia) e Takamasa Moue (disegni), 5 volumi in corso;

Bukimi no Ana di Junji Ito, un saggio autobiografico dell'autore in un volume unico;

Twisted Visions di Junji Ito, un artbook;

Majo Taisen - The War of Greedy Witches di Homura Kawamoto e Makoto Shiozuka, 6 volumi in corso;

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu - The Dangers in My Heart di Norio Sakurai, 8 volumi in corso.

Ufficiale quindi, a grande richiesta, il manga di Akane Banashi, uno dei nuovi titoli di Weekly Shonen Jump che nell'ultimo anno è riuscito a far parlare di sé. Non mancano poi tante offerte su Junji Ito, uno dei mangaka di spicco della casa editrice milanese. Non perdetevi anche gli annunci J-Pop del primo giorno e gli annunci J-Pop del 30 aprile.