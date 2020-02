J-POP presenta l'ospite del Romics: è Nagabe, mangaka di Girl From The Other Side

È da poco più di un anno che J-POP manga, casa editrice nostrana, ha iniziato la pubblicazione di The Girl From The Other Side di Nagabe. L'opera in Giappone è in corso su Comic Garden col titolo Totsukuni no Shojo dal settembre 2015 e ha riscosso un notevole seguito, tanto da ricevere anche un OAV prodotto da WIT Studio.

La casa editrice J-POP aveva, nei giorni scorsi, lanciato alcuni segnali criptici sui social condividendo l'immagine di una piuma. Da pochi minuti ha poi confermato il senso dietro quell'illustrazione: era un teaser per l'arrivo di Nagabe in Italia che sarà presente al Romics 2020 che si terrà tra giovedì 2 e domenica 5 aprile. La fiera di Roma si è quindi aggiudicata l'importante autore di The Girl From The Other Side.

La casa editrice pubblicherà dettagli su interviste, signing session e altri eventi con l'autore nei prossimi giorni, sempre tramite i propri social. Di Nagabe, oltre a The Girl From The Other Side, la J-POP ha anche annunciato nei mesi recenti il volume unico Wizdoms e che potrebbe quindi fare il suo esordio proprio durante la manifestazione romana di aprile. The Girl From The Other Side invece ha visto pubblicato il suo settimo volume ad inizio gennaio.