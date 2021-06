J-POP presenta Star Red e Il Suo Nome era Gilbert, tutti i dettagli sui due nuovi arrivi

Con un comunicato stampo rilasciato sul proprio sito web ufficiale, J-POP Manga ha presentato Star Red e Il Suo Nome era Gilbert - Le ragazze che cambiarono la storia del manga. Scopriamo tutti i dettagli sul debutto italiano di queste due opere.

La Moto Hagio Collection, collezione dedicata a una della mangaka più apprezzate e poliedriche di sempre, si amplia con un titolo che non può mancare nella collezione di un appassionato. Star Red è un classico sci-fi giapponese che J-POP Manga porta in Italia con un volume unico, disponibile dal 16 giugno.

L'opera, pubblicata originariamente dal 1978 al 1980, si è aggiudicata il Seiun Award, un premio prestigiosissimo. Con Star Red la maestra Moto Hagio affronta il tema del razzismo e dell'impossibilità di comunicare tra popoli diversi. Red, l'eroina principale, è nata su Marte, pianeta prigione che le ha donato degli inconfondibili rossi, lo stigma sociale che indica chiunque sia nato sul Pianeta Rosso. La ragazza ha però anche un'altra eredità, dei poteri esp.

Ecco la sinossi di Star Red. "Nel XXIII secolo Marte è utilizzato dai terrestri come una colonia penale, per "ospiti" condannati ai lavori forzati. Red è nata in questo mondo difficile e anche se volesse non potrebbe nasconderlo: Marte marchia i suoi figli con il segno inconfondibile degli occhi rossi. Ma dona loro anche un'altra eredità: sensazionali poteri ESP! Un'abilità incredibile che tuttavia Red rifiuta di accettare e che percepisce come una compensazione per la distruzione della sua amata terra... Dalla maestra giapponese della sci-fi Moto Hagio (Barbara, Marginal), un’opera sul razzismo e l’incomunicabilità tra popoli, vista attraverso lo sguardo di un’eroina forte e pronta a combattere per i suoi ideali".

Il 23 giugno, invece, sarà il turno di Il Suo Nome era Gilbert - Le ragazze che cambiarono la storia del manga. Il romanzo di Keiko Takemiya ripercorre la sua carriera di mangaka, dall'arrivo a Tokyo fino ai mesi trascorsi nell'appartamento condiviso con la collega Moto Hagio. In sua compagnia, Takemiya stabilisce un rapporto di ammirazione, invidia e frustrazione, la scintilla che ha fatto esplodere la sua opera.

Ecco la sinossi di Il Suo Nome era Gilbert. "Arrivata a Tokyo dopo aver debuttato giovanissimo nel mondo dei manga, Keiko Takemiya si ritrova quasi prigioniera del suo nuovo lavoro, fatto di scadenze impossibili, ritmi estremi e solitudine. Una condizione che la porterà a ripensare le basi del fumetto giapponese nei mesi che trascorrerà al "Salone Oizumi", ovvero l'appartamento condiviso con le colleghe e compagne di battaglia con cui decide di rivoluzionare ogni aspetto dei manga per ragazze. Attraverso momenti difficili e successi, Keiko Takemiya racconta i passi e le sfide che l'hanno portata a inaugurare una nuova era per il manga e confida i segreti e i retroscena della vita di una grande mangaka".



