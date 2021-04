J-Pop presenta Zombie 100 e Parasite in Love: i due manga arrivano in Italia il 21 aprile

Doppia uscita coi fiocchi per J-Pop Manga, che tra sette giorni esatti porterà in Italia Zombie 100 - cento cose da fare prima di non-morire e Parasite in Love, due manga in uscita a cadenza bimestrale con primo numero in arrivo il 21 aprile 2021.

Per J-Pop Manga si tratta di due ottimi colpi, specie se consideriamo che pochi giorni fa l'editore ha svelato una nuovissima serie di opere di grande caratura presto in uscita in Italia, tra cuiS ousou no Frieren e Bunny Girl Senpai. Fortunatamente per le due uscite annunciate in data odierna dovremo aspettare molto meno. In basso i dettagli.

Zombie 100 – cento cose da fare prima di non-morire -in corso (7 Volumi pubblicati), €5,90 a Volume

Dopo aver passato anni difficili come vero e proprio schiavo in un'azienda che lo sfrutta, Akira non fa che guardare film di zombi con occhi spenti e invidiosi: sopravvivere a un'apocalisse zombi sarebbe meglio delle sue attuali giornate! Poi una mattina, di colpo... l'intera città pullula di zombi! Anche se gli tocca correre per salvarsi la vita, Akira non si è mai sentito più libero e inizia per lui un'importante missione: completare le 100 cose da fare sulla sua lista dei desideri prima che anche lui diventi uno zombie!

Parasite in Love - completo (3 Volumi pubblicati), €19,50 cofanetto con 3 Volumi

Kosaka, un giovane cui le tendenze ossessivo compulsive rendono impossibile mantenere un lavoro, e Sanagi, una studentessa delle superiori che ha abbandonato la scuola, decidono di aiutarsi a vicenda per riadattarsi alla vita nella società, e finiscono per innamorarsi l'un l'altra. Ma i loro giorni felici non dureranno. Entrambi lo ignoravano, eppure questo amore era davvero quello di due burattini, controllati da... parassiti nelle loro teste. Nulla di quello che hanno vissuto era normale, ma senza dubbio è stato amore!

E voi cosa ne pensate di questa due uscite? Gli darete una chance? Fatecelo sapere nei commenti, e se non l'avete ancora fatto, date un'occhiata ai nuovi annunci J-Pop per il 15° anniversario.