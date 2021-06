J-POP ha presentato altri cinque titoli, arrivano All About J e Shitsuren Chocolatier

Nel corso di una lunga diretta trasmessa in streaming su Twitch, J-Pop Manga ha rivelato che l'offerta del proprio catalogo si sta per ampliare in maniera smisurata. L'etichetta del gruppo Edizioni BD, infatti, ha annunciato diversi nuovi titoli in uscita nel corso delle prossime settimane.

Durante la chiacchierata trasmessa sul proprio canale Twitch ufficiale, J-Pop ha annunciato sette nuove uscite, tra cui Kowloon Generic Romance, un volume unico di Super Mario Bros. e The Promised Neverland Artbook. Ma non solo, l'editore italiano ha poi proseguito la live rivelando altri succulenti titoli in arrivo.

Grande annuncio è All About J di Asumiko Nakamura, una serie completa di 3 volumi. L'opera, che tratta temi attualissimi, segue la travagliata vita di J, una donna in un corpo di un uomo. Affascinata dalla figura di Marylin Monroe, è vittima di abusi da parte del padre sin dalla tenera età.

In seguito, è stato presentato Shitsuren Chocolatier di Setona Mizushiro, una serie completa di 9 volumi. Il manga josei racconta la storia di Sota, figlio di un fornaio che possiede una rinomata pasticceria. Quando era ancora uno studente del liceo, s'innamorò di Saeko, la ragazza più bella e popolare della scuola, la quale, però, cercava solamente la compagnia di uomini di potere.

Si è passati poi agli annunci di Kyuuhankagai Fukurokouji - The Cul-de-sac in the Old City Centre (volume unico di Tamekou) e di Go with the cloud, North-by-North West (serie di cinque volumi di Aki Irie).

Chicca finale è stata la presentazione di Obsessed with a naked monster di Ogeretsu Tanaka. Il primo dei due volumi totali arriverà in una prestigiosa e spettacolare edizione speciale. Tutti qusti grandi annunci arrivano dppo l'arrivo in Italia di 86 Eighty Six e Game of Familia.