J-POP rivela le uscite di dicembre: da Lady Oscar a The Promised Neverland, ecco le cover

La casa editrice J-POP si prepara a chiudere il 2020 con tanti fuochi d'artificio. Dopo aver superato novembre con tanti titoli di spessore come The Promised Neverland e Made in Abyss, adesso è il turno di dicembre. Vediamo le uscite di dicembre di J-POP.

Si parte il 2 dicembre con:

The Quintessential Quintuplets 11

Golden Kamui 21

The Rising of the Shield Hero 16

Persona 5-7

Hellsing 5, ultimo volume della nuova edizione

La settimana successiva, il 9 dicembre, sarà invece il turno di:

Le rose di Versailles - Lady Oscar Collection 1-5 , col nuovo cofanetto extra lusso annunciato da J-POP in occasione di Lucca Changes.

Kemono Jihen 2

Hanako-Kun - I 7 Misteri dell'accademia Kamome 3

Radiation House 8

Black Night Parade 4

Search And Destroy 1

Kaos 2, ultimo volume

Dungeon Food 8

Caste Heaven 4

Il 16 dicembre arriveranno nelle fumetterie invece:

Kasane 4

Devilman Saga 13

Danmachi - Sword Oratoria 14

009 Re:Cyborg 5

Gundam Unicorn 13

La Fenice 7

Haganai 18

Love Stage!! 5

Per finire, la settimana di Natale, all'antivigilia, ci saranno altri cinque volumi. Il 23 dicembre saranno pubblicati:

The Promised Neverland - La Canzone Dei Ricordi , seconda light novel del mondo creato da Kaiu Shirai e Demizu Posuka

Steins; Gate Zero 2

Pokémon: La Grande Avventura 19

Search And Destroy 2

Sword Art Online - Progressive 5

Le nuove uscite finiscono qui, ma J-POP ha molto altro da comunicare. C'è infatti il settore ristampe molto attivo che avrà i seguenti titoli:

Escape Journey 1

Innocent 6

Innocent Rouge Volumi 2, 9, 10, 12

Kakegurui Volumi 1, 2, 3, 5, 7, 9

Killing Stalking 4

Killing Stalking Stag. III - 3

Nega & Posi

Neon Sign Amber

L’ombra Venuta Dal Tempo Box Volumi. 1-2

Pazzia

The Promised Neverland Volumi 2, 6, 12

The Promised Neverland – Grace Field Collection Set 1

The Promised Neverland Novel 1 – Una Lettera Da Norman

The Quintessential Quintuplets 7

Sun Ken Rock Volumi 6, 11, 15

Sword Art Online - Aincrad Box Volumi 1-2

Toradora! 6

Tokyo Ghoul Volumi 1, 3, 4

Infine, tornano completamente disponibili le serie di Color Recipe, Drifters, Hell’s Paradise, Horimiya, Persona 5, The Rising Of The Shield Hero, World’s End Harem, Peep hole.