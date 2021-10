J-POP: seconda giornata a Lucca, 8 nuovi annunci per il 2022

La prima giornata di Lucca Comics and Games 2021 si è aperta con molti titoli annunciati da parte di J-POP. La casa editrice milanese ha annunciato Oshi no Ko di Aka Akasaka, autore di Kaguya-sama e altri cinque manga che arriveranno nel corso del 2022. L'editore però non si ferma agli annunci del venerdì.

È infatti in programma una live ogni giorno nel corso della quale riveleranno i manga in arrivo nel 2022 con la loro casa editrice. Nella seconda giornata del Lucca Comics and Games, J-POP ha annunciato altri 8 titoli:

My Alcoholic Escape From Reality di Kabi Nagata;

Stray Warrior di Kabi Nagata ;

; Secchan di Tomoko Oshima;

Ashidaka - The Iron Hero di Ryo Sumiyoshi;

Monotone Blue di Nagabe ;

; A Cruel God Reigns di Moto Hagio;

Happy of the End di Tanaka Ogeretsu;

Happy Kuso Life di Harada.

Seconda giornata quindi con qualche titolo yaoi e boy's love, oltre ad alcune vecchie conoscenze che tornano con volumi unici. Kabi Nagata ha già realizzato con successo "La mia prima volta - My Lesbian Experience With Loneliness", mentre Nagabe è l'apprezzato mangaka di "The Girl from the Other Side" che ormai è una presenza quasi fissa nei palinsesti della casa editrice. Qui invece trovate i primi annunci di J-POP a Lucca 2021.