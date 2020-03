J-Pop svela tutte le novità del progetto @Home, in arrivo Blue Period e Kemono Jihen

J-Pop ha appena svelato sul proprio sito web tantissime novità legate all'innovativo progetto @home, tra cui il debutto dell'opera vincitrice ai Manga Taisho Awards 2020. Qui sotto potete leggere il nome di tutti i titoli in arrivo.

La Via Del Grembiule - Gokushufudou: The Way of the House Husband di Kousuke Oono

Le esilaranti vicende quotidiane di un bizzarro ex criminale alle prese con una nuova vita! Tetsu, detto “l’Immortale”, è lo yakuza più implacabile e temuto della città. Un demone in combattimento, un uomo d’onore pronto a dare la vita per i suoi compagni… E lo è ancora oggi che si è sposato. Solo che adesso i combattimenti sono svendite al supermercato con casalinghe spietate e i suoi compagni sono lavatrice e aspirapolvere. Perché Tetsu (mentre la moglie porta a casa il pane) ha deciso di diventare l’uomo di casa perfetto, ma i suoi vecchi nemici e soprattutto il suo aspetto remano contro ogni buon proposito…

Kemono Jihen di Sho Aimoto (10 vol. in corso)

Azione, scontri demoniaci e personaggi unici sono i protagonisti dello shonen Shueisha che presto diventerà un anime! Mescolate agli umani vivono creature sovrannaturali, al centro di innumerevoli leggende: Inugami, investigatore di Tokyo specializzato in casi che riguardano questi esseri, lotta per mantenere la pace tra le due specie. Ma l’equilibrio sembra andare in pezzi quando nella sua rete finisce un ragazzo in possesso di un oggetto dai poteri incredibili, che fa gola a molti… Ghoul, demoni delle nevi, spiriti-volpe e conflitti mai sopiti: inizia una nuova serie magicamente esplosiva!

Blue Period di Tsubasa Yamaguchi (7 vol. in corso)

Arriva il manga che in soli tre anni ha conquistato nomination ai più prestigiosi premi del fumetto nipponico e ha trionfato al Manga Taisho 2020! Yataro Yaguchi, liceale al secondo anno tanto intelligente quanto disinteressato in ciò che lo circonda, non ha ancora idea di cosa fare dopo la scuola… finché non sperimenta la pittura e decide di puntare all’ammissione in una prestigiosa accademia d’arte. Scoprirà che l’impegno e la volontà di applicarsi non bastano per realizzare un’opera che conquisti, ma che bisogna essere disposti ad aprirsi e comunicare con la tela e lo spettatore. E anche a soffrire, incassare colpi e rialzarsi. Per lui si spalanca un mondo pieno di emozioni e sfide di cui non sospettava l’esistenza!

Love Whispers, Even in the Rusted Night di Ogeretsu Tanaka (vol. unico, prezzo € 6,90)

Cosa spinge le persone a rimanere in una relazione violenta? Ogeretsu Tanaka esplora l’argomento raccontando la storia di Yumi, ragazzo apparentemente allegro e spensierato in una relazione con Kan-chan, che sfoga su di lui le frustrazioni del lavoro. Yumi pensa di non meritare altro che questo tipo di relazione, dove i pugni, il sesso e il sangue si miscelano in ciò che lui pensa sia amore. All’improvviso, però, compare davanti ai suoi occhi una vecchia cotta, Mayama, che gli fa realizzare quanto in realtà desideri essere amato veramente, e completamente…

The right way to write love di Ogeretsu Tanaka (vol. unico, prezzo € 6,90)

Ogeretsu Tanaka continua a esplorare le mille sfaccettature dell’amore con personaggi conosciuti e nuovi incontri, alternando momenti di felicita e disperazione, tenerezza e violenza, relazioni passate, relazioni che nascono, relazioni che si evolvono… il tutto con il suo stile di disegno meraviglioso e inconfondibile, e un’alta carica erotica!

Yoru to Asa no Uta di Harada (vol. unico, prezzo € 6,90)

Dopo Yatamomo, Color Recipe e Nega & Posi, un nuovo volume della maestra dello yaoi Harada! Nel backstage di un concerto, uno degli ambienti più promiscui conosciuti dall’uomo, si incrociano le strade di Asaichi e Yoru: il primo è un cantante con una voce mediocre, interessato solo alle ragazze che gli ronzano intorno e pesantemente omofobo, mentre il secondo è il nuovo bassista della band stranamente attratto da lui, nonostante la crudeltà con cui viene trattato… Questa è la loro storia, trasgressiva e a ritmo di musica!

Yoru to Asa no Uta - Encore di Harada (vol. unico, prezzo € 6,90)

Ogni concerto che si rispetti ha un “Encore”, e anche Yoru to Asa no Uta fa il bis! La relazione tra Asaichi e Yoru è appena cominciata e la popolarità della band aumenta sempre più, soprattutto tra le ragazze… riuscirà Asaichi a conciliare le sue ambizioni da frontman con i (contrastanti) sentimenti che prova nei confronti di Yoru, il bellissimo bassista così ciecamente innamorato di lui?

Hellsing New Edition di Kohta Hirano (Box Vol. 1-5 Serie Completa, prezzo € 75,00 / € 15,00 vol. singolo)

Il capolavoro sanguinario di Kohta Hirano torna in fumetteria in una nuova edizione di grande formato, disponibile in un elegante box completo! Una nobile casata inglese, gli Hellsing, lotta da generazioni contro i vampiri, al punto da essersi trasformata in una vera e propria organizzazione paramilitare al servizio segreto di sua maestà. L'ultima erede e leader del casato, Lady Integra, ha poi al suo fianco nella lotta un'arma tanto formidabile quanto impensabile: lo spietato vampiro Alucard!

Your Name. Another Side: Earthbound di Makoto Shinkai, Arata Kanoh, Junya Nakamura (2 vol. - serie completa, prezzo € 13,00)

Makoto Shinkai, regista del film dei record, arricchisce il mondo del suo capolavoro con una miniserie manga ispirata alla sua fortunata creazione. La straordinaria e toccante avventura di Taki e Mitsuha viene raccontata dal punto di vista dei parenti e degli amici della ragazza, testimoni delle sue stranezze ma inconsapevoli dello "scambio di anime e cuori" che coinvolge i due giovani protagonisti. Shinkai si conferma un maestro nel tratteggiare personaggi credibili e affascinanti per il lettore sia quando sono alle prese con vicende quotidiane che quando sono messi di fronte all'inspiegabile.

J-Pop ha dichiarato che tutte le novità saranno disponibili quanto prima, al netto di ulteriori complicazioni legate all'emergenza Coronavirus.

