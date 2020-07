J-Pop svela le nuove uscite di luglio 2020, presente anche 'So I'm A Spider, So What?'

Durante la diretta streaming del mese scorso, J-Pop Manga aveva confermato l'arrivo di una serie di interessanti fumetti sul suolo italiano. Oggi, 15 luglio 2020, la casa editrice ha mostrato tramite un comunicato stampa le uscite della seconda metà del mese di luglio, tra cui si annovera l'attesissimo "So I’m A Spider, So What?".

Kota: il cane che vive con noi di Takashi Murakami - 15 luglio

Arriva la dolcissima storia di Kota, il vivace cagnolino di famiglia del fumettista Takashi Murakami, in un manga autobiografico che dipinge situazioni familiari a tutti coloro che hanno accolto un animale nella propria vita. Con tutto il divertimento, la gioia (e le scocciature) che ciò comporta.

Love Whispers Even In The Rusted Night di Ogeretsu Tanaka - 15 luglio

Yumi, ragazzo apparentemente allegro e spensierato, è in una relazione con Kan-chan, che sfoga con rabbia su di lui le frustrazioni del lavoro. Yumi pensa di non meritare altro che questo tipo di relazione, dove i pugni, il sesso e il sangue si miscelano in ciò che lui pensa sia amore. All'improvviso, però, compare davanti ai suoi occhi una vecchia cotta, Mayama, che gli fa realizzare quanto in realtà Yumi desideri essere amato veramente, e completamente… Dall'autrice di Yarichin Bitch Club, Neon Sign Amber ed Escape Journey!

So I’m A Spider, So What? di Okina BABA e Asahiro Kakashi - 22 luglio

Il 22 luglio arriva in Italia per l’etichetta J-POP Manga il nuovo fenomeno isekai che ha fatto innamorare il Giappone, So I’m A Spider, So What?, e che ha ispirato un’anime in uscita a gennaio 2021. Perfetto chi ha amato The Rising of the Shield Hero, Overlord, Re: Zero, Danmachi e Sword Art Online.

So I’m A Spider, So What? #1, serie in corso di 8 volumi, arriva in libreria, fumetteria e negli store online con una variant cover glow in the dark edizione limitata e segnalibro. Già disponibile in fumetteria la preview gratuita.

Sinossi: In un mondo parallelo al nostro, l'Eroe e il Re dei demoni si scontrano in una battaglia epica, le cui ripercussioni giungono fino alla nostra realtà, causando la sconcertante esplosione di un'aula scolastica. Una tragedia che miete le vite di un gruppo di studenti, tutti destinati però a reincarnarsi nel mondo parallelo, dove potranno proseguire le loro esistenze. Per una di loro, però, la sorte ha riservato un'ulteriore sorpresa: il corpo nel quale tornerà a vivere non è quello di un essere umano bensì quello di… un ragno! Per giunta intrappolato in un pericolosissimo dungeon! Armata solo della sua astuzia umana e delle sue conoscenze, la nostra sfortunata eroina dovrà così farsi largo tra i temibili mostri che popolano il dungeon, in un'avventura emozionante e straordinaria.

Va tutto bene di Kanna Kii - 22 luglio

Un ragazzo che di punto in bianco lascia il suo lavoro in uno studio di animazione, un gatto animato da una volontà insondabile, due ragazze in gita scolastica che finiscono a un concerto di Idol… Al centro della lente della fumettista ci sono le giornate di un gruppo di amici e di altre persone (e strani animali) che ne incrociano la strada, raccontate con uno stile slice of life surreale e un po’ di magia.

Tokyo After Hours - Box (3 Vol.) di Yuhta Nishio - 29 luglio

Nel mondo stroboscopico dei club underground di Tokyo avviene un fatidico incontro tra due ragazze che sfocia in un indimenticabile e romantico tour nella movida dell'affascinante megalopoli nipponica.

E voi cosa ne pensate? C'è qualcosa che vi ispira? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che So I’m A Spider, So What? diventerà presto un anime, e che la prima stagione debutterà su Crunchyroll a gennaio 2021.