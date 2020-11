J-Pop svela tutte le uscite di novembre 2020, da Made in Abyss a The Promised Neverland

J-Pop Manga ha appena pubblicato un comunicato stampa atto a riassumere tutte le uscite previste mese per il mese di novembre 2020. Oltre ai nuovi numeri delle opere più importanti, tra cui spiccano The Promised Neverland e Made in Abyss, c'è anche spazio qualche interessante novità, a partire dal grande classico Search And Destroy di Osamu Tezuka.

4 novembre

Il 4 novembre tornano in fumetteria le avventure di Riko, Reg e Nanachi arrivano al sesto strato, al "villaggio dei residui". Riko fa la conoscenza di Vueco, una donna tenuta prigioniera in un luogo chiamato "fondo degli occhi", che le racconta la storia di Faputa e della fondazione del villaggio... Il ritorno tanto atteso dell'opera del Maestro Tsukushi!

Continuano Blue Period 02, Demon Tune 4 Hell’s Paradise – Jigokuraku 07, Hellsing - New Edition 4, La Regina D'egitto - L'occhio Azzurro Di Horus 05, So I’m A Spider, So What? 3, The Quintessential Quintuplets 10.

Per Edizioni BD arriva Sangue Nel Mare di Elisa Meneghel vincitrice del Lucca Project Contest 2019. Questo volume di esordio In un mondo in cui la maggior parte della superficie un tempo abitata è ora sommersa dalle acque, Teb provvede a se stessa e al fratello San, recuperando oggetti dalle città sommerse. Ma il ritmo si fa più concitato e complesso quando San scompare nel nulla, lasciando dietro di sé solo un paio di chele di granchio e tanti interrogativi. Elisa Meneghel, esordisce con una graphic novel dai chiaroscuri netti e dalle verità difficili.

11 novembre

L’11 novembre sarà la volta di Killing Stalking 4 - III stagione! Il rapporto tra Bum e Sangwoo è intricato e in continua evoluzione. La gentilezza di Sangwoo fa pensare che tra i due stia finalmente per nascere qualcosa, ma sarà davvero così? L’atteso quarto volume della terza stagione sarà infatti disponibile dall’11 novembre in tutti i canali con allegato il box per raccogliere la prima stagione. Lo stesso giorno è inoltre prevista l’uscita di The Promised Neverland, il secondo Grace Field Collection Set che contiene la seconda Novel The Promised Neverland insieme al vol. 18, disponibile anche singolarmente.

Esordirà inoltre Steins;Gate Zero di Taka Himeno in un incredibile Box da collezione contenente Vol. 1-6, l'adattamento manga della famosa visual novel!

Continuano Devilman Saga 12, Pokémon La Grande Avventura 18, Rikudo 20, Sword Art Online Progressive 4, World's End Harem 09.

18 novembre

Il 18 novembre arriva in libreria Search And Destroy uno dei più amati classici di Osamu Tezuka, rivisitato in chiave punk-futuristica da Atsushi Kaneko: dopo la fine della guerra civile gli esseri robotici ritenuti senz’anima e odiati dagli umani, hanno perso il loro ruolo di soldati, vivendo ai margini della società. In questo sottobosco malfamato irrompe una ragazza per metà macchina, che spinta da una furia incontenibile per le “creature”… cercherà la sua vendetta! L’opera arriverà in un bellissimo Box da collezione contenente i Vol. 1-3.

Continuano Goblin Slayer 09, Hanako Kun - I Sette Misteri Dell’accademia Kamome 2, Land Of The Lustrous 4, Noise 3, Super Hxeros 03, The Promised Neverland 18.

Per Edizioni BD arriva in libreria, fumetteria e negli store online Alfabeto Simenon di Alberto Schiavone e Maurizio Lacavalla. Da André Gide a Zezétte, da Krull a Voyage, un tributo all’universo di Georges Simenon, il creatore del commissario Maigret, esplorato e raccontato graficamente in ventisei appassionati capitoli con prefazione dell'autore, Alberto Schiavone e la postfazione di Bruno Gambarotta.

25 novembre

Il 25 novembre arriva in libreria, fumetteria e negli store online un'opera yaoi inedita della maestra Zariya, Liquor & Cigarettes. Il volume racconta del profondo legame che lega Teo e Camilo, proprietari du due negozi, uno di fronte l'altro. Teo vende alcolici, Camilo tabacchi: Teo, però, sa bene che Camilo prova per lui qualcosa di più profondo dell'amicizia, e si accorge di essere sempre più sensibile alla presenza dell'altro.

Continuano Barbara 3 della Moto Hagio Collection, Il Bisturi e La Spada 4 – Osamushi Collection, Il Richiamo Di Cthulhu - Regular Edition, Komi Can't Communicate 02, La Via Del Grembiule - Lo Yakuza Casalingo 03, Memesis 4, Steins;Gate Zero 1, Sword Art Online Progressive Box 2 (Vol. 5-7).

Ristampe

Brivido e altre storie, Il Colore Venuto Dallo Spazio, La Divina Commedia Omnibus, Haruhi Suzumiya (Novel) Voll. 1-3, Innocent 4, 8, 9, Innocent Rouge 1, Pokémon La Grande Avventura box 1 (Voll. 1-3), Pokémon La Grande Avventura Voll. 1-6 box, Rising Of The Shield Hero Voll. 1, 2, 7, 9, 10, 12, 13, Wizdoms, World’s End Harem Voll. 1, 2.

Sono inoltre tornate disponibili per intero le seguenti collane: Ballad X Opera, Bloom Into You, Color Recipe, Dead Tube, Kakegurui Twin, Killing Stalking Stag. II, Monster Musume, Overlord Once & Future, Orange Road, Persona 5, Radiant, Servamp, La Stravaganza, Super Lovers, La Via Del Grembiule - Lo Yakuza Casalingo, World's End Harem.

E voi cosa ne pensate? C'è qualche che attira la vostra attenzione? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi lasciamo a tutte le novità di J-Pop Manga svelate al Lucca Changes 2020.