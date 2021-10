J-POP: da Tezuka a Nagai, tutte le novità dell'editore per il mese di ottobre

Un nuovo mese ricco di novità nel catalogo di J-POP e di Edizioni BD, che verranno affiancate anche da attesi e importanti ritorni firmati da alcuni degli autori più importanti della storia del fumetto giapponese. Vediamo insieme la carrellata delle uscite previste per il mese di ottobre 2021.

Il 6 ottobre, oltre ai nuovi numeri di Tokyo Revengers, Neun, Jujin Omegaverse, Kasane, Kemon Jihen, Magical Girl Special Operations Asuka, arriverà il primo volume di Josée la tigre e i pesci e la prestigiosa Osamushi Collection si aggiornerà con Maria e la bambola, storia mai pubblicata in Italia del grande maestro Tezuka. Per Edizioni BD verrà invece pubblicato L'Orda, racconto gotico firmato da Marguerite Bennett e Leila Leiz.

Giorno 13 sarà la volta di Frieren - Oltre la fine del viaggio 1, primo volume di una serie fantasy molto attesa, vincitrice del premio Taisho Award 2021 e del premio culturale Tezuka 2021 di cui saranno vendute due versioni, una regular e una variant in tiratura limitata. Shigeru Mizuki torna nello stivale tricolore grazie a Showa - Una storia del Giappone 1, manga storico che ripercorre il periodo Showa, dal 1926 al 1989, sottolineando gli aspetti culturali che l'hanno caratterizzato, il tutto attraverso lo straordinario e dettagliato stile del maestro.

Edizioni BD pubblicherà il secondo, e ultimo, volume di Hexed, e il secondo numero di Critical Role - Vox Machina, storia fantasy basata sulle sessioni di Dungeons & Dragons create da Matthew Mercer.

Josée la tigre e i pesci 2 arriverà il 20 ottobre, giorno che sarà dominato da due importanti aggiunte all'Osamushi Collection: Big X 1, racconto ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, e il dodicesimo, ultimo, volume di La Fenice, opera straordinaria del Dio dei manga. Il 27 toccherà ai primi due volumi di Non tormentarmi, Nagatoro!, con uno speciale mini-shikishi in omaggio. Sarà poi il turno di Bj Alex 1, mentre finirà Horimiya con il 16esimo volume, evento che verrà celebrato con una variant cover e uno speciale Memorial Book con diverse illustrazioni di Hagiwara.

Il protagonista assoluto di fine mese sarà tuttavia le Cronache delle guerre demoniache del maestro Go Nagai, che torna a raccontare l'eterna guerra tra umani e demoni in una serie antologica composta da sei volumi. Non mancheranno ovviamente ristampe e lo stesso editore ha promesso di avere in serbo diverse novità ed eventi per Lucca Comics & Games 2021. Per concludere vi ricordiamo che è da poco disponibile in Italia Kowloon Generic Romance 1, serie di Jun Mayuzuki che in patria ha ottenuto un grande successo.