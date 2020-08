Jacopo Calatroni: 5 ruoli importanti da Devilman Crybaby a My Hero Academia

Negli scorsi mesi vi abbiamo raccontato le carriere negli anime di alcuni pezzi da novanta del settore del doppiaggio, come Ivo de Palma, lo storico Pegasus. Tra le voci più relativamente più nuove del panorama c'è invece Jacopo Calatroni, che si è distinto negli ultimi anni con collaborazioni su Devilman Crybaby e My Hero Academia.

Jacopo Calatroni è diventato particolarmente famoso per il suo ruolo da protagonista in Marvel's Spider Man dove ha doppiato appunto Peter Parker, ma anche per le sue collaborazioni con Call of Duty. Ma noi ci soffermeremo invece sulla sua carriera nel mondo degli anime. Ecco cinque ruoli importanti di Jacopo Calatroni nel doppiaggio delle opere giapponesi.

Yu-Gi-Oh è un franchise che va ancora forte sia in Giappone che in Italia e per questo non ci si poteva esimere dal doppiaggio di tutte le serie. Con Yu-Gi-Oh! Arc-V conosciamo il protagonista Yuya Sakaki , doppiato proprio da Jacopo Calatroni.

Con l'avvento dell'arco Alicization, Sword Art Online ha reso importante il ruolo di Eugeo. Calatroni ha quindi prestato la sua voce a uno dei personaggi più importanti di Sword Art Online: Alicization.

Ultimamente c'è stato anche in Italia il ritorno di Captain Tsubasa grazie al nuovo anime. La squadra di Tsubasa ha per lungo tempo contato su Yuko Morisaki, col portiere doppiato da Calatroni.

Torniamo a un ruolo da protagonista con Akira Fudo nella sua versione più recente, realizzata in Devilman Crybaby. Lo show di Netflix ci fornisce una nuova visuale dello storico ragazzo capace di trasformarsi in Devilman.

Infine, Calatroni ha fatto la sua comparsa anche in My Hero Academia e anche nel film Two Heroes. Il suo ruolo è quello di Eijiro Kirishima, l'indistruttibile aspirante eroe.

Quali ruoli di Calatroni avete apprezzato di più?