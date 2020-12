Jannet regala un Grinch femminile e sexy nel nuovo cosplay natalizio

Il Natale ormai ha alcuni paletti saldi. In Italia questo vuol dire qualche film dei fratelli Vanzina, Una Poltrona per Due diventato un classico e poi anche il Grinch. Quel mostro verde che nacque negli anni '50 dallo scrittore e fumettista Dr. Seuss divenne poi il protagonista di un film dedicato.

Il Grinch di inizio anni 2000 era interpretato da Jim Carrey e rimarrà una delle interpretazioni storiche e più famose del personaggio. Negli ultimi anni però è arrivato anche un film d'animazione sul Grinch, nel 2018, con la voce stavolta di Benedict Cumberbatch. Mentre i fan decidono chi tra i due è l'interprete più adeguato del Grinch, su Instagram si fa strada una versione femminile e molto più sexy.

Il mostro verde ottiene molto più appeal con Jannet. Il cosplay del Grinch da lei portato su Instagram con varie foto sta diventando velocemente apprezzato, con tutti i post che si avviano verso i 10.000 likes e più. In basso possiamo vedere proprio le immagini raggruppate dove Jannet dà vita alla sua versione del personaggio. Sempre pelle verde, capelli con qualche riccio e sguardo cattivo, Jannet però indossa anche un vestito rosso corto e che lascia anche uno spacco sul seno. Sicuramente non è la versione del Grinch che vi aspettavate e per qualcuno potrebbe anche essere un piacere ritrovarselo in casa per Natale.