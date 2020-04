Japan Sinks: 2020, nuova visual per l'anime originale in arrivo su Netflix in estate

Japan Sinks: 2020 sarà l'ultima serie originale di Masaaki Yuasaa, in quanto il celebre regista ha già annunciato le proprie dimissioni da presidente di Science Saru per prendersi una pausa dal lavoro. Ad ogni modo, tutto sembra ormai pronto per l'anime in arrivo in contemporanea col Giappone sul colosso streaming Netflix.

Avevamo avuto modo di adocchiare la nuova serie dal regista di Devilman Crybaby grazie alle prime immagini di Japan Sinks: 2020 rivelate appena qualche settimana fa. L'adattamento originale è ispirato da un romanzo nipponico, e si incentrerà su una serie di disastri naturali che coglieranno improvvisamente il Giappone. La trama dell'anime, inoltre, qui segue:

"L'anime narra le vicende della famiglia Muto e dei due fratellini Ayumu e Go. I 4 componenti della famiglia sono coinvolti improvvisamente da un terremoto che colpisce brutalmente la città di Tokyo. I disastri naturali che da quel momento si susseguono senza sosta costringono la famiglia Muto a scappare dalla città, in un clima surreale e spaventoso."

Per l'occasione, inoltre, Science Saru ha diffuso in rete una nuova locandina promozionale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, accompagnando la visual a una finestra di lancio per il debutto internazionale su Netflix, atteso al momento in estate. Yuasa, prima delle dimissioni da presidente dello studio, ha voluto sottolineare che la produzione dell'anime pare già ultimata.

