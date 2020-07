Japan Sinks 2020: il nuovo anime catastrofico di Yuasa è da oggi disponibile su Netflix

Se siete in cerca di anime dalla forte componente drammatica sappiate che, a partire da oggi, sarà possibile ammirare su Netflix l'ultima opera del talentuoso regista Masaki Yuasa, Japan Sinks 2020. Questa sarà l'ultima opera del maestro prima di avventurarsi in un lungo periodo di pausa da Science Saru.

La partenship tra Yuasa e Netflix continua in un nuovo progetto originale fortemente ispirato all'omonimo romanzo bestseller del 1973. Il director non è un volto nuovo nel panorama internazionale, in quanto la sua popolarità è persino giunta nei nostri cinema e in casa di Eiichiro Oda, il creatore di ONE PIECE, forte appassionato di Ping Pong The Animation. Ad ogni modo, a partire dalla giornata di oggi sarà possibile dare un'occhiata all'ultima fatica del maestro direttamente dal catalogo del colosso americano che descrive così l'anime:

"Quando una serie di terremoti devasta il Giappone, una famiglia deve compiere un estenuante viaggio per la sopravvivenza attraverso l'arcipelago che sta sprofondando."

Japan Sinsk 2020 si compone di 10 episodi, disponibili tra l'altro sia in formato originale che con il doppiaggio in numerose lingue tra cui anche l'italiano. E voi, invece, cosa ne pensate di questa serie animata, siete interessati alla visione? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.