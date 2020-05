Japan Sinks: 2020, la serie di Yuasa accoglie quattro nuovi membri nel cast

Netflix ha pubblicato il trailer di presentazione, e rivelato 4 membri del cast, della nuova serie animata di Masaaki Yuasa e Science SARU, Japan Sinks: 2020. Si tratta di una trasposizione del romanzo di fantascienza Nihon Chinbotsu, scritto da Sakyo Komatsu.

Di seguito vi riportiamo le ultime aggiunte che andranno a caratterizzare i personaggi della serie:

Hiroyuki Yoshino (Haruki Koga)

Nanako Mori (Nami Miura)

Kensho Ono (Kaito)

Umeji Sasaki (Kunio Ashida)

L'anime si comporrà di 10 episodi totali e debutterà sulla piattaforma il 9 Luglio 2020. La trama, come potreste immaginare, prende le mosse dall'originale romanzo di fantascienza, che narra una serie di catastrofi naturali abbattutesi sul Giappone. Massicci spostamenti tettonici causano eruzioni vulcaniche da remote isole giapponesi, innescando dei terribili terremoti.

in questo contesto, un team di scienziati tenta di convincere il governo giapponese che l'arcipelago affonderà presto sotto il mare, molto prima di quanto ci potesse aspettare. La storia è incentrata sulla famiglia Muto e sui fratelli Ayumu e Go. I quattro membri della famiglia rimangono coinvolti in un terremoto, e il loro obiettivo è quello di scamparvi fuggendo dalla metropoli di Tokyo.

La serie sarà ambientata nel Giappone moderno. Nonostante gli annunci promozionali menzionassero che il racconto si sarebbe ambientato dopo le Olimpiadi di Tokyo del 2020, questo dettaglio è stato ora rimosso, e negli annunci più recenti si parla di un più generico "Giappone moderno".

Kyoto Animation, attraverso un comunicato, si è espressa in seguito all'arresto del sospettato. La compagnia necessiterà di diverso tempo prima di poter tornare a pieno regime.