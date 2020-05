Japan Sinks: 2020, svelata con un trailer la data d'uscita del nuovo anime targato Netflix

Come probabilmente saprete, il famoso colosso dedicato all'intrattenimento tramite streaming Netflix, fin dai suoi primi anni d'attività ha sempre avuto un occhio di riguardo per le produzioni animate, non solo inserendo nel suo portale tante serie di spessore ma anche creandone molte partendo da zero.

Tale comportamento ha ovviamente contribuito a mettere in mostra molti prodotti validi a un pubblico estremamente vasto, di fatto avvicinando anche parecchi "nuovi arrivati" a un'industria che altrimenti, molto probabilmente, non avrebbero mai neanche scoperto. Entrare in un circuito tanto rinomato e conosciuto non è cosa da poco, quindi ecco spiegato come mai sempre più società si affidino proprio a Netflix per la presentazione e pubblicazione delle loro ultime creature.

Tra queste figura anche l'interessante Japan Sinks: 2020, nuova serie animata di Science SARU e Masaaki Yuasa tratta dalla light novel di Sakyo Komatsu e incentrata su vari personaggi costretti a dover fronteggiare un evento apocalittico, un terribile terremoto che ha coinvolto l'intero Giappone portando morte e distruzione in ogni dove. Ebbene, lo staff al lavoro sulla produzione ha pubblicato il primo trailer ufficiale della serie, video attraverso il quale è possibile entrare in contatto con i diversi protagonisti visionando nel mentre alcune delle situazioni che andranno presentandosi di puntata in puntata. Inoltre, l'occasione è stata anche sfruttata per svelare la data per la premiere dell'anime, fissata per il 9 luglio 2020 su Netflix.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente è stato annunciato l'arrivo in Italia del romanzo tratto da My Hero Academia: Two Heroes. Infine, in questi ultimi giorni si è anche cominciato a parlare della possibilità che l'apprezzatissimo The World Ends With You possa ottenere un suo adattamento animato.