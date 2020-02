Al Japanese Snow Festival presenti sculture di ghiaccio di Pokémon e My Hero Academia

Tenutosi in questi giorni, il Japanese Snow Festival è un appuntamente molto sentito e che ospita molti visitatori che accorrono a guardare delle bellissime sculture fatte col ghiaccio. Tra queste c'erano statue dedicate a Pokémon e a My Hero Academia.

Nelle foto che vi mostriamo, scattate da dei fan giapponesi che le hanno condivise sui loro profili social, e che trovate in calce alla notizia possiamo vedere delle sculture di Vulpix di Aloha, riconoscibile per il ciuffetto sulla testa (ed ha anche senso, visto che si tratta di un Pokémon di tipo ghiaccio nella regione di Aloha) ma anche del possente eroe n1 di My Hero Academia, ossia All Might in una posa plastica accompagnato dal giovane protagonista del manga di Kohei Horikoshi, Izuku Midoriya. Che ne pensate di queste sculture? E quale preferite? Fatecelo sapere nei commenti.

Recentemente abbiamo visto, nella nuova serie di Pokémon, l'arrivo di un dispettoso Gengar affrontato da Koharu, la figlia del professor Sakuragi e amica d'infanzia di Go, il nuovo protagonista che affianca Ash nella ricerca e cattura di nuove creature. Inoltre, nei prossimi episodi, assisteremo ad un confronto sensazionale tra due super campioni del mondo Pokémon. Sul fronte My Hero Academia, invece, in questi giorni è sorta una polemica sul nome del Dottor Ujiko che ha provocato persino un ban in Cina per il manga di Horikoshi.