Le Jardin, Paris: la graphic novel sull'identità di genere debutta con Star Comics

Con le sue serie manga di punta, Star Comics sta dominando le classifiche di vendita italiane, ma l'asticella è puntata verso l'alto. La casa editrice continua a sfornare annunci uno dopo l’altro, ultimo dei quali è Le Jardin, Paris, graphic novel francese, intensa e toccante che tocca un tema difficile come quello dell’identità di genere.

Attraverso un comunicato diffuso via social, Edizioni Star Comics annuncia l’uscita italiana di Le Jardin, Paris. La toccante graphic novel dell’autrice francese Gaëlle Geniller debutterà dal 18 maggio 2022. A pochi giorni dagli ultimi annunci a tema Fujimoto del Comicon 2022, ecco dunque svelato un altro, atteso fumetto.

In questa graphic novel, l’autrice ha costruito un mondo delicato e soffuso, che custodisce i lettori che vi cercano rifugio. Nell’universo narrativo di Le Jardin, Paris, la femminilità non è una imposizione, ma un’occasione di libertà dove il giovane Rose riesce a esprimere e sperimentare la propria identità senza doversi nascondere. Il racconto, permette ai lettori di ricercare se stessi senza curarsi di etichette, giudizi e differenze.

Rose è nato e cresciuto in un cabaret della città parigina, Le Jardin, dove viene educato dalla comunità di ballerine che lavorano presso il locale. Alla soglia della maggiore età, anche Rose sogna di poter salire sul palco. In questa nuova avventura, verrà guidato dalla sua innocenza, dalla sua determinazione e dalla sua sensibilità. Ma sarà il rapporto con un ammiratore fedele ad aprirgli le porte per uscire dal mondo. Fateci sapere se questa prossima novità italiana, ha attirato la vostra attenzione.