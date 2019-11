Jean Pierre Polnareff torna con questo splendido cosplay

Jotaro Kujo è uno dei pilastri dell’intera serie di Le Bizzarre Avventure di Jojo. Protagonista della terza stagione, Stardust Crusaders, una presenza costante in Diamond Is Ubreakable e apparso anche come cameo nella serie di Vento Aureo, qui recensita, tuttavia anche Polnareff è uno dei personaggi ad essere tornato più volte.

Sappiamo che il destino di Polnareff è rimanere per il resto della sua vita nel corpo di una tartaruga, ma una fan ha deciso di ricordarci la sua forma umana, quando ancora aveva lo Stand Silver Chariot, con un cosplay che potete trovare in calce alla notizia. @peteylark ha condiviso sul suo account Instagram delle immagini che mostrano la sua interpretazione di Jean Pierre Polnareff, appartenente al fantastico gruppo di Jotaro.

Il suo ruolo di simpaticone all’interno del gruppo sembrava donare a Polnareff una posizione quasi marginale, aspetto che era alimentato dalle sue continue battute, in grado di spezzare il ritmo di drammaticità legato alla minaccia di Dio Brando. Con il suo Stand è riuscito a vendicare sua sorella, uccisa da uno degli scagnozzi della nemesi della famiglia Joestar, ovvero “l’uomo con due mani destre”. Anche il suo ritorno in Vento Aureo, totalmente inaspettato, al fianco di Giorno e compagni, è stato un momento esilarante, dato che è apparso dopo che la vicenda era praticamente giunta ad una conclusione.

Ricordiamo che i produttori della serie hanno svelato alcune informazioni della sesta stagione, quella dedicata alla figlia di Jotaro, Jolyne, e che di recente è uscito il primo volume della collana Jojonium, edito da Star Comics.