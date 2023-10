Jennie delle BLACKPINK rilascia il merch in collaborazione con l'autrice di Sailor Moon

Sailor Moon ha donato dignità al genere delle ragazze magiche e ad oggi la sua creatrice Naoko Takeuchi è a mani basse una delle mangaka più talentuose dei nostri tempi. Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato della nuova copertina di Jennie, idol del gruppo k-pop BLACKPINK, in collaborazione con la nota autrice.

La copertina di Naoko Takeuchi per Jennie delle BLACKPINK mostra la famosa idol con un'acconciatura che richiama fortemente quella di Bunny. In quest'illustrazione, sembra proprio che la idol sia uscita da Sailor Moon!

La presenza della luna alle spalle di Jennie è un altro chiaro segnale al manga di Takeuchi, ma fa riferimento anche al testo della canzone, che cita "Amo me e te / Ballando al chiaro di luna / Nessuno può vedere / Siamo solo io e te stasera".

In vista dell'uscita del nuovo singolo e della meravigliosa collaborazione con Naoko Takeuchi, le BLACKPINK hanno rilasciato il merchandising ufficiale del brano You and Me. Sono disponibili magliette, felpe e anche un poster, un cuscino e delle cover per il telefono.

I prezzi si aggirano attorno ai 15 dollari per il poster fino ad arrivare a quasi 90 dollari per le felpe. I costi di questi prodotti sono molto più alti rispetto agli altri prodotti presenti nel merch delle BLACKPINK, giustificati dalla collaborazione con Takeuchi. Per chi fosse interessato ad ascoltare il singolo, il brano è disponibile all'interno di quest'articolo.