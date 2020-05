Jessica Nigri adora Animal Crossing: ecco il suo sexy cosplay di Tom Nook

Da quando è arrivato su Nintendo Switch nel mese di marzo, Animal Crossing si è dimostrato un campione di vendite sempre e dovunque. Che sia in digitale o in formao fisico, Animal Crossing New Horizons ha fatto faville obbligando la rete a parlarne fino all'esaurimento. E uno dei personaggi a favorirne la notorietà è Tom Nook.

In Giappone è conosciuto col nome di Tanukichi a causa dell'animale folkloristico da cui ha preso la forma, ma ai fan occidentali di Animal Crossing New Horizons il personaggio è conosciuto semplicemente con il nome di Tom Nook. Nonostante alcuni lo descrivano come avido, i membri del Nintendo Treehouse lo definiscono un personaggio gentile, diventato addirittura meme in rete negli scorsi mesi.

La sua notorietà, insieme a quella del gioco, è certificata dall'arrivo del nuovo cosplay di Jessica Nigri, popolare modella che fa dell'erotico un suo punto forte. E per questo che oggi vi presentiamo il cosplay di Tom Nook al femminile e sexy, un modo in cui non l'avete mai visto prima d'ora. Sono quattro le foto che Jessica Nigri ha preparato per il suo set e che potete vedere in basso, ma in aggiunta ha allegato un ulteriore post con tanto di video. Cosa ne pensate di Jessica Nigri col cosplay di Tom Nook?

Non perdetevi la nostra recensione su Animal Crossing New Horizons.