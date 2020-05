Jessica Nigri incanta i fan con il suo cosplay di Bowsette

La modella e cosplayer Jessica Nigri è probabilmente la più conosciuta al mondo nel suo campo. È già da diversi anni sulla cresta dell'onda, in particolare per l'enorme carica erotica che attribuisce ai personaggi di cui fa i cosplay. E in questi giorni ha deciso di arricchire il proprio album su Instagram con un altro travestimento.

Pochi giorni fa, Jessica Nigri ha caricato il suo cosplay di Bowsette su Instagram. Come si può vedere in calce, la ragazza indossa un body nero che lascia poco spazio all'immaginazione, mentre il resto del vestito si concentra sui dettagli della versione femminile di Bowser, come la corona sulla testa, le corna, i bracciali con tanto di spine appuntite e degli stivali. Le due foto sono state scattate con pose diverse che faranno sicuramente breccia nel cuore dei fan.

Bowsette è un'invenzione basata sul noto personaggio del mondo di Super Mario, la quale ha spopolato in rete qualche anno fa. La versione femminile di Bowser è stata ripresa poi anche da disegnatori e animatori famosi: uno di questi è il disegnatore di Super Dragon Ball Heroes Yoshitaka Nagayama che le dedicò un'illustrazione. Nello stesso periodo anche il famoso mangaka Murata di One-Punch Man condivise un disegno su Bowsette.