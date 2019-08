Jessica Nigri lancia un cosplay di Inosuke di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Con la stagione primaverile è iniziato uno degli anime che, pur partendo in sordina e contro avversari di un certo livello, si è ritagliato un certo spazio fino a crescere enormemente durante questa stagione estiva. Stiamo parlando di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, tratto dal manga di Koyouharu Gotouge e prodotto dallo studio Ufotable.

La serie ha da poco lanciato uno degli episodi più coinvolgenti e che ha colpito positivamente i fan di tutto il mondo. Infatti, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba episodio 19 è stato acclamatissimo da tutti e ha portato nuovi appassionati nel mondo dell'opera. Tra questi c'è la figura di Jessica Nigri, popolarissima cosplayer che da anni conquista tutto il mondo con le sue interpretazioni.

Nigri stavolta si è dedicata proprio a un personaggio proveniente da Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, lanciando sul suo account Facebook una versione genderbender di Inosuke Hashibira. Il nuovo spadaccino introdotto pochi episodi fa con una testa da cinghiale assume sembianze più femminili nel cosplay di Jessica Nigri, portando delle fasce che coprono in parte il seno, mentre il resto dell'abito, dalla testa di cinghiale al pantalone, è praticamente identico alla controparte animata.

In calce potete vedere le foto del cosplay di Inosuke, riportato in diverse pose con e senza spade. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sta conquistando tutti e uno dei modi con cui lo sta facendo è anche la tenerezza di Nezuko versione chibi.