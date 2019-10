Jessica Nigri si mostra in un sensuale cosplay di un pokémon

Come ad ogni generazione, Game Freak aggiunge tanti mostriciattoli tascabili originali in modo tale da dare vita a un ecosistema e un'avventura completamente diversa per ogni videogioco della serie Pokémon. Ciò si riversa anche sulla serie animata che introduce a sua volta tutte le nuove idee presentate nei rispettivi videogame.

Con Pokemon Sun and Moon, che a breve si concluderà per lasciare posto a Pokemon The Series, abbiamo visto l'introduzione di Mimikyu. Il pokemon fantasmanto ricorda molto Pikachu ed è di tipo folletto e spettro. Questa bestiolina della regione di Alola è stata presa come ispirazione da Jessica Nigri, una delle cosplayer più famose al mondo.

La ragazza ha postato sul suo account Instagram due foto che la ritraggono in versione Mimikyu, anche se rivisitato in chiave notevolmente sensuale. Un cosplay sicuramente idoneo per il periodo di Halloween: come potete vedere nelle foto in calce, la Nigri ricorda chiaramente una strega mentre regge una scopa a forma di Mimikyu e per il resto indossa solo un cappello a punta, un reggiseno e una gonna, il tutto con le tinte gialle e nere del pokémon.

Grazie a questa versione, la Nigri è riuscita a unire una figura spettrale come la strega idonea per Halloween, il mondo dei pokemon e tanta sensualità che ha sempre caratterizzato i suoi cosplay. Recentemente, Jessica Nigri si è mostrata anche nei panni di Inosuke di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e di Kanroji Mitsuri.