Jessica Nigri diventa Pyramid Head in un cosplay a tema Silent Hill

Vi abbiamo mostrato in tanti modi Jessica Nigri, famosissima cosplayer che ormai si è calata in tanti panni tra personaggi di videogiochi, di anime e manga, di serie TV e cinema. Uno degli ultimi presentati sulle nostre pagine è stato quello di Red di Among Us, mentre ora arriva un omaggio alla serie di Silent Hill.

La serie che ormai va avanti da fine anni '90 sembra essere in pausa, ma diversi rumor sembrano far trapelare che c'è qualcosa che bolle in pentola. Secondo le ultime novità infatti potrebbe arrivare a breve un annuncio per Silent Hill per PlayStation 5.

Jessica Nigri ha deciso di calarsi nei panni di uno degli antagonisti storici di questa saga horror. In basso e nel video in alto potete infatti vedere il suo cosplay di Pyramid Head, che abbiamo conosciuto anche con altri nomi come Testa di Piramide, Piramide Rossa, Uomo Nero e Testa di Triangolo. Apparso per la prima volta in Silent Hill 2 dove fu l'antagonista principale, riesce a incarnare tutto il lato horror della saga.

La cosplayer ha ripreso le caratteristiche principali, tra gli stracci che veste, la spada per i suoi massacri e la famosissima testa di piramide di ferro che gli copre il volto. La realizzazione è stata tra l'altro fatta dalla stessa Jessica Nigri che mostra i passaggi principali nel video in alto. Passo dopo passo, si intravede l'assemblaggio dei vari pezzi mentre il risultato finale ovviamente ha un tocco molto più sexy. Adesso dobbiamo solo attendere per vedere se Pyramid Head tornerà nel prossimo videogioco.