Jessica Nigri torna con il cosplay di Among Us, il videogioco diventato virale

"It's kinda sus". Ormai questa frase è diventata virale quasi quanto il gioco da cui è scaturita, ovvero Among Us. Nato ben due anni fa, ha vissuto per gran parte della sua vita in un'ombra completa finché improvvisamente non è esplosa la mania in questi giorni.

La popolarità del gioco è stata tale da spingere gli sviluppatori a pensare a un Among Us 2 poi cancellato, con la decisione di concentrarsi unicamente sul primo gioco. Arriveranno nuove mappe e nuove funzionalità, ma intanto dovremo giocare con i sospetti attuali. La mania è stata tale da arrivare a Jessica Nigri, popolare cosplayer che più volte è diventata virale grazie alle sue trasformazioni osé.

E non poteva quindi mancare dal creare il suo cosplay a tema Among Us. La modella americana si mostra con due post su Instagram nei quali veste i panni di rosso, uno dei colori disponibili per i giocatori nel videogioco, ovviamente reinterpretato in chiave umana e molto più sexy. Come dice lei stessa, "Red is kinda sus", ovvero rosso è sospetto, e infatti la vediamo uccidere il povero bianco in una delle foto successive.

A fare da sfondo alle sue foto c'è un tema spaziale che riproduce una delle mappe del gioco di Among Us. Vi fareste uccidere da questo rosso di Jessica Nigri?