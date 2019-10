Jessica Nigri si traveste da Kanroji Mitsuri di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

La popolarità di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è andata in crescendo nel corso degli ultimi mesi grazie all'egregio lavoro compiuto dallo studio Ufotable nell'adattare in versione anime il manga di Koyoharu Gotouge. Così è iniziata una gara a chi preparava il cosplay più bello, e adesso in gioco è entrata anche la popolare Jessica Nigri.

Nelle scorse ore, una delle cosplayer più conosciute nel panorama internazionale, Jessica Nigri, ha postato sul suo account Instagram le foto del suo ultimo travestimento. Il personaggio scelto è Kanroji Mitsuri, il pilastro dell'amore di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba che abbiamo potuto vedere in uno degli ultimi episodi della prima stagione.

La Nigri ha postato due foto su Instagram, la prima in una posa frontale dove si possono ammirare tutti i dettagli a mezzo busto del suo vestito e della spada, mentre nella seconda immagine la ragazza si mette in posa con il cappotto bianco e sotto dei rami di glicine, fiore tanto caro ai cacciatori di demoni. Cosa ne pensate del cosplay di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba messo in atto da Jessica Nigri?

Questo non è stato l'unico cosplay dedicato a Kanroji Mitsuri, un personaggio che ha subito colpito tutti i fan dell'anime già dalla sua prima apparizione.