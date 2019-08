Jigen si lancia in una battaglia nel capitolo 37 di Boruto: Naruto Next Generations

Il marchio del Karma è ancora un mistero per i protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations e, come già constatato contro Delta, ha poteri particolari che possono mettere in difficoltà anche l'Hokage Naruto. E ora che addirittura il ninja con la Volpe a Nove Code deve affrontare il capo di Kara, Jigen, le cose diventano ancora più ardue.

Il capitolo 37 di Boruto: Naruto Next Generations è arrivato poche ore fa su MangaPlus e apre con una pagina a colori che ci mostra Boruto e Jigen, mentre si intitola "Fronte Unico". Kawaki e Naruto si trovano ancora in casa di quest'ultimo insieme a Jigen e il ragazzo propone un patto al suo capo in modo da lasciare in pace Naruto e il Villaggio della Foglia. Naturalmente Naruto non accetta, rendendo impossibile negoziare, pertanto Jigen lancia l'Hokage in una dimensione alternativa sfruttando il suo jutsu spaziotemporale.

Proprio mentre sta per abbandonare Naruto in quel luogo arido, dal portale spunta Sasuke che respinge Jigen e lo costringe a combattere contro i due ninja più potenti di Konoha. La battaglia parte subito con Naruto all'attacco costretto a subire nuovamente le lance generate da Jigen, mentre Sasuke analizza lo scontro. Naruto ricorre anche alla Tecnica della Moltiplicazione del Corpo e i due alleati capiscono che Jigen è capace di rimpicciolire sia le cose che se stesso.

Il conflitto continua con entrambi che si mettono in gioco contro il capo di Kara che stavolta è costretto a fare uso del karma in modo più avanzato, iniziando un processo di trasformazione con il quale inizia a spuntargli un corno dalla fronte. Boruto: Naruto Next Generations torna col capitolo 38 venerdì 20 settembre alle ore 17:00.