Jigokuraku: l'affilato anime di Studio MAPPA ha una data di uscita e un cast

Il 2023 di Studio MAPPA sarà davvero folle. Lo studio d'animazione che ha guadagnato sempre più trazione negli ultimi anni ha preso l'incarico di adattare tantissimi manga. Ci sono seconde e terze stagioni di anime già famosi, ma anche tanti altri progetti in partenza. Uno di questi, tra i più attesi, è Jigokuraku.

Il manga di Yuji Kaku, ex assistente di Tatsuki Fujimoto di Chainsaw Man, è stato pubblicato per qualche anno su Shonen Jump+ e, nonostante la brevità della sua storia, è riuscito a conquistare il pubblico giapponese. Per questo fu annunciato un anime di Jigokuraku nel 2021, quando fu rivelato anche che Studio MAPPA se ne sarebbe occupato. C'è voluto un po' di tempo, ma è stato poi confermato il debutto su Crunchyroll nel 2023, ma adesso arrivano informazioni più precise.

In attesa della Jump Festa, che rivelerà altre informazioni scottanti sulla serie, è stato rivelato che Jigokuraku debutterà ad aprile 2023 in Giappone. Mancano quindi quattro mesi al suo inizio, che vedrà la presenza di un cast di doppiatori appena svelato. Ecco l'elenco completo delle voci dei protagonisti:

Gabimaru: Chiaki Kobayashi;

Yamada Asaemon Sagiri: Yumiri Hanamori;

Aza Touma: Kensho Ono;

Fuchi: Aoi Ichikawa;

Yuzuriha: Rie Takahashi;

Aza Choubei: Ryohei Kimura;

Tamiya Gantetsusai: Tetsu Inada.

Sicuramente interessa il ruolo di Chiaki Kobayashi, voce del protagonista e che sta vedendo la sua carriera in continua ascesa, e lo stesso vale per Yumiri Hanamori, voce della protagonista femminile che in passato ha doppiato Ai Hayasaka di Kaguya-sama: Love is War.

Hell's Paradise - Jigokuraku potrebbe essere una delle sorprese del 2023. Ambientato in un periodo Edo rivisitato in chiave leggermente fantasy, vedrà il protagonista Gabimaru alla ricerca di un elisir che rende immortali mentre fa fronte a una condanna a morte.