Jigokuraku, il nuovo anime dallo studio de L'Attacco dei Giganti 4 ha una data d'uscita

Per chi non avesse mai sentito parlare di Jigokuraku - Hell's Paradise, si tratta di un manga serializzato sulla rivista digitale di Shueisha, Shonen Jump +, che si è concluso nel 2021 dopo 127 capitoli. Il successo è stato tale che lo Studio MAPPA, lo stesso dietro la final season de l'Attacco dei Giganti, ha preso in cura l'adattamento anime.

Il nuovo ed ambizioso progetto di MAPPA, dunque, sarà una trasposizione del manga omonimo di Yuji Kaku che sicuramente farà parlare di sé visto lo staff coinvolto nel titolo. Inizialmente era stata rivelata soltanto la finestra d'uscita dell'opera ad una generica stagione primaverile, data esatta che è stata rivelata solo nelle scorse ore e che prevede il debutto nell'anime l'1 aprile. La produzione ha anche svelato che il brano d'apertura si intitolerà 'WORK' e che sarà curato da Ringo Sheena e millennium parade.

Per coloro che fossero interessati a questa serie animata, l'editor JPOP, che detiene i diritti del manga nel Bel Paese, descrive così la trama: "Il temuto ninja Gabimaru, considerato imbattibile, aspetta in prigione l'arrivo di un boia in grado di ucciderlo. Il desiderio di farla finita sembra ormai più forte della voglia di lottare, ma la proposta della carnefice Asaemon risveglierà in lui la furia di un tempo: la possibilità di tornare a vivere con sua moglie, l'unica luce nella sua vita, se accetterà di avventurarsi in una terra magica e letale per recuperare il segreto della vita eterna per lo shogun!"

E voi, invece, che aspettative avete per questa serie, siete interessati? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.