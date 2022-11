Jigokuraku - Hell's Paradise: arriva lo stage play ufficiale, ecco il primo trailer

Jigokuraku - Hell’s Paradise si è rivelata una delle opere dark fantasy più apprezzate degli ultimi anni, e nonostante sia ormai conclusa da più di un anno, l’annuncio della trasposizione animata ad opera dello studio MAPPA l’ha riportata sotto i riflettori. Il successo non sembra finire qui, in quanto arriverà anche lo stage play ufficiale.

La storia di Gabimaru, uomo immortale che viene incaricato dalla sua carnefice di ritrovare un elisir incredibilmente potente, che garantirebbe una vita lunghissima, ha conquistato molti lettori in diverse parti del mondo, e ha da poco raggiunto un ottimo traguardo. Nel post in fondo alla pagina, pubblicato da shonenleaks, fonte più che autorevole nel settore, viene infatti specificato che Hell’s Paradise ha superato i 4 milioni di copie in circolazione, risultato straordinario considerando la pubblicazione originale sulla rivista digitale Shonen Jump+.

Prima di rivivere l’avventura di Gabimaru in versione animata, in arrivo nel 2023 su Crunchyroll, gli appassionati giapponesi potranno assistere allo stage play ufficiale, il cui trailer è stato aggiunto al post sopracitato, e presente in calce. Si tratta di un breve video promozionale dove vengono presentati i personaggi principali, che sembrano rispettare il design del manga almeno in parte, e i rispettivi attori. Le prime date in cui sarà possibile vedere lo spettacolo saranno dal 16 al 26 febbraio 2023.