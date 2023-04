Jigokuraku - Hell's Paradise: l'autore di Chainsaw Man trova interessante la serie

La mole di lavoro di MAPPA non sembra aver inficiato o abbassato in alcun modo la qualità delle serie prodotte. Da Chainsaw Man ad Attack on Titan, gli adattamenti dello studio d’animazione hanno riscontrato un’ottima accoglienza, e il plauso del pubblico, rivolto anche a Hell’s Paradise - Jigokuraku serie che ha colpito anche un noto mangaka.

I dubbi relativi ai risultati finali per trasposizioni molto apprezzate o attese, come la nuova stagione di Vinland Saga, o Jujutsu Kaisen, sono stati ridimensionati poco dopo la pubblicazione del primo episodio della storia di Gabimaru, capace di catturare l’attenzione di uno degli autori più seguiti e premiati degli ultimi anni: Tatsuki Fujimoto.

Autore di fama internazionale grazie alla serie di Chainsaw Man, adattata da MAPPA in una straordinaria prima stagione, Fujimoto ha infatti lodato il lavoro compiuto da Yuji Kaku. “Consiglio di leggere Hell’s Paradise perché l’ho trovata molto interessante”, queste sono le parole con cui il mangaka ha commentato il lavoro del collega nel post che trovate in fondo alla pagina. Un gesto raro nel settore del fumetto giapponese, ma che trova un altro esempio molto recente in un tweet di Hiro Mashima, autore di Fairy Tail che consiglia vivamente la lettura di Bokura no Souretsu.

Cosa ne pensate di questo consiglio? Avete già letto Hell’s Paradise? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. Per concludere, ecco le parole del regista sui retroscena di Hell’s Paradise, e vi lasciamo al numero di episodi dell’anime rivelato da MAPPA.