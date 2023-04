Jigokuraku - Hell's Paradise: un bagno di sangue nel torneo mortale del secondo episodio

Il debutto di Jigokuraku - Hell's Paradise era una delle novità più attese dai fan per il palinsesto primaverile anime 2023. Il motivo, dopo solo due episodi trasmessi e disponibili alla visione in streaming su Crunchyroll, è già chiaro a tutti. L'adattamento dello shonen di Yuji Kaku ha già convinto il pubblico.

Il lavoro di MAPPA per Jigokuraku: Hell's Paradise ha colpito la community per l'eccellente comparto tecnico, ma è per la narrazione coinvolgente che gli spettatori sono incollati allo schermo. Il secondo episodio della serie animata, infatti, mette le cose in chiaro mostrando fin da subito tutta la violenza dell'opera.

Se nella prima puntata facciamo la conoscenza del protagonista e scopriamo il suo sogno e la missione che gli viene imposta per realizzarlo, nel secondo episodio di Hell's Paradise comincia l'avventura di Gabimaru l'Arido.

A Gabimaru è stata permessa una scelta, morire oppure ottenere la libertà cercando l'elisir di immortalità. Prima di poter partire verso il luogo designato, però, il protagonista deve vedersela contro altri detenuti in una lotta all'ultimo sangue. In un torneo che si trasforma in uno spargimento di sangue, Gabimaru ammazza i suoi avversari a mani nude per poter partire in cerca dell'elisir in compagnia della guida Yamada Sagiri del Clan Asaemon. Hell's Paradise si conferma come l'anime più violento e splatter della stagione, e non solo.