Jigokuraku - Hell's Paradise colpisce di già: il grande lavoro di Studio MAPPA

Da diversi anni, c'è uno studio che sta concentrando su di sé tanti progetti, molti anche estremamente popolari e quindi richiedenti una cura molto particolare. Se gli anni scorsi sono stati affollati, il 2023 di Studio MAPPA non sarà di certo meno denso. Adesso è iniziato un altro anime, Jigokuraku - Hell's Paradise.

Aprile si è aperto con l'adattamento del lavoro di Yuji Kaku, atteso da moltissimi appassionati. Il primo episodio ha introdotto la storia di Gabimaru, il protagonista della serie che ora è conosciuto anche da chi segue soltanto il mondo degli anime. A conquistare la scena di Jigokuraku - Hell's Paradise è stato principalmente il reparto artistico dell'opening.

La direzione di Studio MAPPA ha scelto di optare per alcune scene davvero di grande impatto. In basso, c'è un tweet con quattro scene estratte dall'episodio che mostrano la cura dei dettagli di Studio MAPPA e la grande colorazione con prati fioriti, una figura trasparente in un mare di farfalle colorate, i due protagonisti in un cielo ricco di effetti luminosi e infine una grande foto a impatto di Sagiri a tinte rosse, con molto sangue.

In sostanza, l'opening di Jigokuraku - Hell's Paradise è davvero un gioiello da guardare, oltre che da ascoltare, con Studio MAPPA che si è dedicato molto per aprire gli episodi nel migliore dei modi. Questa sigla d'apertura accompagnerà gli spettatori per 13 episodi, in sostanza la durata prevista della prima stagione di Jigokuraku - Hell's Paradise. E per voi c'è stata qualche altra scena meritevole di attenzione nel primo episodio dell'anime?