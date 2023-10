Jigokuraku - Hell's Paradise: un cosplay di Sagiri Asaemon fiera nella foto di Xenon

Jigokuraku, noto anche come Hell's Paradise fuori patria, è un manga giapponese scritto e illustrato da Yuji Kaku, autore anche dei flop Fantasma e Ayashimon. La storia è ambientata nell'era Edo e segue un gruppo di criminali condannati e di abili individui inviati in una missione per recuperare l'elisir dell'immortalità.

Nonostante la sua pubblicazione sia stata relativamente breve per uno shonen di combattimento, specie uno con una popolarità sempre crescente tra il pubblico di tutto il mondo anche grazie alla traduzione ufficiale su Manga Plus, Hell's Paradise: Jigokuraku affronta bene temi come l'immortalità, la redenzione e la natura umana, cosa che rende questa serie un'avventura avvincente e coinvolgente per tutti.

Uno dei personaggi più distintivi di Hell's Paradise: Jigokuraku è Yamada Sagiri Asaemon, un'abile spadaccina e figlia di un famoso boia. Nonostante la sua giovane età, dimostra una maturità sorprendente e una grande saggezza, diventando rapidamente una figura di guida nel manga, anche in virtù del suo ruolo che la rende sfaccettata e complessa.

La serietà e la virtù della donna emergono nella foto di Xenon, che l'ha rappresentata in questo cosplay di Yamada Sagiri Asaemon da Hell's Paradise: Jigokuraku. La tunica bianca con cinture rosse aumentano la sua bellezza, ma non è da osservare solo per quello: con la spada tenuta al fianco, può affrontare chiunque senza farsi troppi scrupoli, data la sua natura.

