Jigokuraku - Hell's Paradise: un cosplay di Yuzuriha tanto bella quanto mortale

Il Giappone del presente è spesso al centro di tanti anime e manga, slice of life e romance in primis, mentre l'azione è riservata a contesti che più si rifanno all'arcipelago passato. Jigokuraku - Hell's Paradise è uno di quei manga che riportano all'epoca di ninja, kunoichi e samurai, tra giustizia e crimine con poteri sovrannaturali.

Non c'è soltanto il protagonista Gabimaru in questa storia creata dallo sceneggiatore e disegnatore Yuji Kaku. Hell's Paradise: Jigokuraku è un'opera avvincente e ricca di azione ambientata in un'isola misteriosa popolata da criminali condannati a morte, quindi con tanti personaggi presenti che devono lottare per guadagnarsi una speranza di vivere. Yuzuriha è uno dei personaggi principali di Hell's Paradise: Jigokuraku, e si distingue per la sua bellezza, intelligenza e abilità nel combattimento.

Yuzuriha è una giovane donna con capelli viola e occhi penetranti. Indossa un abito da kunoichi che lascia molto poco all'immaginazione e di certo non fa di lei una persona dall'apparenza delicata, anzi: con i kunai che porta con sé, legati alle braccia, e la katana dietro la schiena, conferma di essere un personaggio pericoloso. È una kunoichi abilissima, specializzata nell'utilizzo delle arti magiche. La sua maestria con queste armi ninja e la sua velocità la rendono una formidabile avversaria in combattimento, come Gabimaru stesso ha potuto sperimentare.

Con l'anime di Hell's Paradise - Jigokuraku in onda, Studio MAPPA ha dato lustro a tutti questi personaggi scritti da Yuji Kaku. E così anche le cosplayer si sono date da fare: ecco un cosplay di Yuzuriha da kunoichi seducente e letale, con le armi già pronte per essere usate senza pietà. Terrà fede alla sua nome di Yuzuriha di Keishu?