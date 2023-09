Jigokuraku - Hell's Paradise: un cosplay di Yuzuriha danzante da Shermie

Negli ultimi tempi, purtroppo senza successo, Yuji Kaku si era dedicato ad Ayashimon, manga pubblicato su Weekly Shonen Jump per alcuni mesi ma senza alcun successo tangibile. L'autore rimane sulla cresta dell'onda però grazie al rinnovato sentimento per la sua opera più importante finora, ovvero Jigokuraku: Hell's Paradise.

La trama di Jigokuraku è complessa e coinvolgente, con Gabimaru primo protagonista, affiancato dalla boia Sagiri Asaemon. L'avventura però non finisce con loro, dato che sarà necessario incontrare e affrontare tanti personaggi su un'isola maledetta ricca di insidie. La storia infatti ruota attorno a una missione pericolosa per ottenere l'elisir dell'immortalità, e Yuzuriha è una parte essenziale di essa.

Yuzuriha è una ragazza con una bellezza sorprendente e un talento straordinario in varie arti, specialmente quelle che le consentono di agire indisturbata e non vista dagli avversari. La sua abilità con la spada è impeccabile, rendendola una combattente formidabile all'interno del mondo pericoloso e misterioso di Jigokuraku: Hell's Paradise. La sua presenza iniziale è quella di una prigioniera condannata a morte, ma viene successivamente liberata per partecipare a una missione pericolosa sull'isola di Kotaku, come Gabimaru.

Non fa certo salti di gioia, tuttavia in questo cosplay Yuzuriha si mette in mostra per fare il tifo per Gabimaru. Sfoggiando il suo solito completo viola con tante armi legate alle braccia e in altri posti, questa versione della kunoichi in video creata da Shermie supporta il protagonista di Jigokuraku: Hell's Paradise.