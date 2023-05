Jigokuraku: Hell's Paradise, questo cosplay di Yuzuriha vi sedurrà con le sue arti ninja

Jigokuraku: Hell's Paradise è uno degli anime del momento. Il progetto tratto dall'omonimo manga di Yuji Kaku era stato annunciato parecchi anni fa, ma soltanto di recente è riuscito a vedere la luce, molto successivamente alla conclusione dell'opera originale. Studio MAPPA è partita forte con un buon esordio.

Il primo episodio di Jigokuraku: Hell's Paradise ha fatto registrare molti commenti positivi, con animazioni ottime, colorazioni sempre di grande impatto e scene che colpiscono immediatamente l'occhio. Con il proseguimento degli episodi, la storia ha cominciato a ingranare, presentando meglio lo spirito di Gabimaru e di tutti gli altri personaggi coinvolti in una lotta mortale che potrebbe fare tante vittime.

Tra le protagoniste di Jigokuraku: Hell's Paradise c'è Yuzuriha, una kunoichi che veste soltanto di un abito viola molto rivelatore. I capelli lunghi sono raccolti in una coda che le permette di mantenere una buona visibilità per uccidere le sue vittime senza impedimenti, grazie a una katana e tante armi nascoste che tira fuori al momento opportuno. Questo cosplay di Yuzuriha da Jigokuraku: Hell's Paradise riproduce alla grande il personaggio tratteggiato da Yuji Kaku e che i ragazzi di Studio MAPPA hanno animato negli ultimi tempi. La divisa viola con gli stivali e le fasce bianche è la stessa apparsa nell'anime, con la spada poggiata invece dietro la schiena.

Jigokuraku: Hell's Paradise è un manga scritto e disegnato da Yuji Kaku, pubblicato su Shonen Jump+ tra il 2018 e il 2021. La storia si svolge nel periodo Edo, in Giappone, e segue le avventure di Gabimaru, un ninja condannato a morte per i suoi numerosi omicidi e si trova in attesa dell'esecuzione. Tuttavia, gli viene data una seconda possibilità quando una strana figura di nome Yamada Asaemon Sagiri lo avvicina con una proposta.