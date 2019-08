Jigokuraku - Hell's Paradise, il manga raggiunge nuove vette di copie stampate

Non è facile affermarsi nel panorama odierno di manga, pregno di titoli che in un modo o nell'altro si fanno valere. Ancora più difficile è farlo nella casa editrice Shueisha, quella che ha dato i natali alla popolare rivista Weekly Shonen Jump e quindi una delle più rinomate in assoluto. Ma Jigokuraku - Hell's Paradise sembra esserci riuscito.

Shonen Jump+ sta pubblicando da oltre un anno i capitoli di Jigokuraku - Hell's Paradise, manga di Yuuki Kaji giunto sulle sponde dell'applicazione digitale dopo il flop di Fantasma su Jump SQ negli anni precedenti. Il manga sta per vedere pubblicato il suo settimo volume e, per l'occasione, viene rivelato l'attuale conteggio di copie stampate.

Ebbene, Jigokuraku - Hell's Paradise ha una tiratura di ben 1,3 milioni di copie, ovvero circa 185.000 per tankobon. Un numero molto alto per un manga pubblicato sull'app che potrebbe essere inferiore solo a quello fatto in tempi recenti da Spy x Family. In calce potete osservare l'annuncio sulla tiratura di Jigokuraku - Hell's Paradise, una delle tavole e la copertina del settimo tankobon.

Il manga di Yuuki Kaji ci trasporta nel Giappone feudale ed è leggibile grazie all'applicazione MangaPlus, che lo pubblica in inglese e spagnolo in tutto il mondo. In Italia il manga è edito da J-POP che lo pubblicherà nel mese di ottobre.