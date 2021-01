Jigokuraku - Hell's Paradise, un noto blogger conferma: sta per arrivare l'anime

È stato uno dei primi titoli a spiccare sulla piattaforma Shonen Jump+, rivista digitale di casa Shueisha nata da pochi anni e che promuove manga e autori con idee particolari che non troverebbero spazio nella rivista principale Weekly Shonen Jump. Dopo anni di pubblicazione però è arrivata la fine anche per Jigokuraku - Hell's Paradise.

La storia è giunta naturalmente alla fine, secondo le intenzioni di Yuji Kaku. Ormai mancano pochi giorni all'arrivo del capitolo 127, quello conclusivo, ma secondo un noto insider per Jigokuraku - Hell's Paradise è in arrivo anche l'anime.

Il blogger giapponese Ryokutya, che ha fornito in passato diversi leak sugli anime in arrivo con qualche giorno di anticipo, ha menzionato sul suo blog proprio l'annuncio di una trasposizione animata per il manga. Non sono stati altri dettagli e va sicuramente trattato con le pinze come bisogna sempre fare con un rumor, ma inevitabilmente l'attenzione per il titolo sale. Altre notizie potrebbero arrivare con l'ultimo capitolo previsto tra qualche giorno o con l'uscita della rivista Weekly Shonen Jump.

Non sarebbe strano un anime a manga concluso, dato che Jigokuraku - Hell's Paradise ha venduto bene e ci sono diversi precedenti nella rivista di Shonen Jump+, come Astra Lost in Space che anche ha ricevuto un anime solo dopo essersi concluso.