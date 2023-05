Jigokuraku - Hell's Paradise: quali poteri sta nascondendo Yuzuriha?

Jigokuraku - Hell's Paradise è la nuova serie anime di Studio MAPPA che sta sorprendendo gli spettatori del palinsesto primaverile 2023. L'adattamento del manga shonen di Yuji Kaku ha ormai posto le basi della trama e i protagonisti sono impegnati con la loro missione. Ma quali segreti sta nascondendo quella protagonista?

Studio MAPPA ha colpito ancora una volta nel segno con Jigokuraku - Hell's Paradise. Artisticamente sempre perfetto e con una trama godibile e ricca di avvenimenti, l'anime è tra i più seguiti di questa stagione. Hell's Paradise ha attirato anche l'autore di Chainsaw Man, che si è detto interessato dalle vicende del titolo.

Nelle prime sette puntate della serie, Jigokuraku - Hell's Paradise ha dato il via al grande mistero dell'isola paradisiaca in cui Gabimaru e Yamada Asaemon Sagiri combattono per sopravvivere e cercare l'elisir della vita eterna. Con loro, viaggia anche la kunoichi Yuzuriha.

Come Gabimaru l'Arido, anche Yuzuriha è una criminale condannata a morte che ha la possibilità di redimersi trovando l'elisir della vita eterna. Conosciuta con il soprannome di Keishu, ha formato un'alleanza con Gabimaru, a cui però sembra voler nascondere qualcosa.

Nel settimo episodio di Jigokuraku - Hell's Paradise, quando Gabimaru si allontana per inseguire una misteriosa bambina, Yuzuriha si trova da sola di fronte a un temibile avversario. Prima di combatterlo, tuttavia, si assicura di privare degli occhiali da vista il suo assistito Yamada Asaemon Senta e solo allora esibisce la sua vera forza. Yuzuriha è in grado di utilizzare un jutsu che purtroppo gli spettatori non hanno ancora avuto modo di ammirare. La kunoichi sembra aver bevuto un liquido velenoso che poi ha cominciato a fuoriuscire dai suoi pori per intossicare il mostro con cui aveva ingaggiato battaglia. La verità sul suo jutsu, per Gabimaru e gli spettatori, è ancora lontana.