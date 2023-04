Jigokuraku Hell's Paradise: le sfide della produzione secondo il regista Mikata

La stagione primaverile è iniziata da poco ma può già vantare diversi titoli interessanti tra le aggiunte al catalogo dell’animazione giapponese. In attesa del ritorno di serie più blasonate come Demon Slayer e Pokémon, aprile 2023 si è aperto con l’anime di Hell’s Paradise - Jigokuraku di cui ha parlato anche il regista.

Kaori Makita ha infatti partecipato ad un’intervista di RealSound parlando di vari aspetti legati alla produzione dell’anime, e dell’orgoglio provato nel vedersi affidata una serie così apprezzata negli scorsi anni come prima serie da dirigere per conto dello studio d’animazione MAPPA.

“Sono un impiegato di MAPPA, quindi sono rimasto sinceramente colpito da questa opportunità. Peraltro, è un’opera molto popolare su Shonen Jump+ (Shueisha), quindi sono stato onorato dalla decisione di affidarmi una trasposizione del genere”, così ha commentato Mikata, prima di soffermarsi su cosa ha veramente suscitato il suo interesse nei confronti della serie di Yuji Kaku.

“Ho pensato che fosse un lavoro considerabile come un ensemble drama. È vero, ci sono personaggi preferiti dai lettori, ma al centro della storia si trovano Gabimaru e Sagiri. E il forte desiderio di Gabimaru di “vedere sua moglie” come fulcro della narrazione, fa pensare da subito ad un dramma d’insieme”. Nel corso dell’intervista, il regista ha anche parlato delle varie difficoltà riscontrate durante le diverse fasi produttive dell’anime, sottolineando come rappresentare in movimento alcune sequenze disegnate nel manga sia stata una vera sfida per il team di animatori: “è stato complicato animare le battaglie a causa dei movimenti, atipici e molto fantasiosi”.

E voi avete visto il primo episodio di Hell’s Paradise – Jigokuraku? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Per concludere vi lasciamo al sorprendente numero di episodi dell’anime di Hell’s Paradise - Jigokuraku, e ricordiamo che l’8 aprile 2023 uscirà un nuovo manga firmato da Yuji Kaku.